Lamentable el uso de la reforma de pensiones para polarizar: Patricia Mercado

“Yo voto en lo generan en la abstención (...) Es una buena propuesta pero no está claro cómo va funcionar” : Patricia Mercado

El proyecto de reforma a las pensiones va por buen camino, pero necesita modificaciones, aseguró Patricia Mercado, quien lamentó que el Ejecutivo la haya planteado para polarizar las elecciones.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la senadora de Movimiento Ciudadano, dijo que es difícil que las modificaciones que necesita el proyecto sean aceptadas, por la mayoría.

Aseguró que en la Cámara hay un “diálogo de sordos” ante lo que consideró “una reforma muy importante para los trabajadores”, pues señaló este año serán 8 mil los pensionados con montos bajos “por la “reforma de 1997, una mala reforma que llevó a los trabajadores incluso a no quererse pensionar, aunque ya estén en la edad porque reciben entre el 30 y 40% de su salario”.

Por ello afirmó, “es muy buena propuesta que todos los trabajos de 16 mil pesos se pensiones con el 100% de su salario”, que es el tope en la reforma, pero que es paulatina por que para el próximo año el tope serán 17 mil, por ello dijo,”hasta el 2050 se pueden estar pensionado más de1 millón de trabajadores y se podrá revisar la propuesta cada 2 años”.

Sin embargo, afirmó “me abstengo en lo general porque es una muy buena propuesta donde no están claras las reglas de operación”.

Se sabe que habrá un Comité Técnico, pero se desconoce si van a participar los sindicatos y organizaciones empresariales, es decir “cómo va a funcionar” y resolver el tema de las pensiones mínimas.

Celebró que “el Fondo este en el Banco de México, es una institución que genera mucha confianza”, pero sobre las cuentas que se van a confiscar, puntualizó que “en este momento artículo 302 de la Ley del IMSS dice que a los 10 años prescribe una pensión y si no re recoge pasa a manos del IMSS”, sin embargo, resaltó que “con la propuesta no prescriben nunca los derechos, no solamente para el trabajador, sino también para las viudas o los viudos”.

Refirió “no hay un transitorio que diga vamos a hacer una campaña que diga nos dimos cuenta que hay 2 billones de personas que tiene derecho, que tienen dinero y que no han venido por él”. Por lo que afirmó, habrá muchas reservas que no se van a aceptar.

Por lo que su propuesta es “que paguen más los que más tiene y no te raigas el dinero de la gente”.