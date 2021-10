¿Qué onda con las lesiones cervicales en accidentes de coche?

Mercedes D ́Acosta, Miembro de la Mesa Directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, Representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional. Especialista en el Deporte: International Certified Chiropractic Sports Physician.

• El esguince cervical es la principal causa de lesión por accidente de tráfico, en los golpes traseros. De hecho, el 65% de los heridos sufre lesiones de columna cervical, según el Consejo Europeo de Seguridad en el Tráfico.

• Una parte importante de los pacientes se diagnostica de forma tardía ante la falta de síntomas. El 50% de los pacientes se recupera a las seis semanas de sufrir el accidente de tráfico.

No importa en qué ciudad vivas, la probabilidad de que hayas estado en un accidente sin consecuencias aparentes es muy alta… Incluso hasta debes tener en tu casa o en la de tus familiares un collarín blando que mandaron por un famoso esguince de cuello, ¿te suena?

La lesión en un accidente:

• Realmente el mecanismo de lesión más común en un accidente de aceleración/desaceleración es el efecto LATIGAZO y no sólo puede ser en el coche, también cuando alguien te empuja por atrás estando parado, si te vuelas un tope, si cambias la aceleración de forma abrupta se da un efecto “latigazo”. Esto quiere decir que aplicamos la primera ley de Newton. Alguien lleva una dirección, es frenado de forma brusca o cambia su trayectoria pero no se puede simplemente frenar, la inercia continúa.

• Es MUY IMPORTANTE aclarar que cuando estamos hablando de un accidente en el que hay síntomas inmediatos, por favor pide ir a un hospital sin dudarlo y si es necesario en ambulancia, lo más importante es tu salud y que revisen porque el tiempo es muy valioso si hay síntomas evidentes. Si no sabes si te lesionaste o algún pasajero, no te muevas o no lo muevas y espera a que llegue la ambulancia para poder proteger el cuello y hacer las maniobras correctas para sacarte o al que esté herido, no intentes mover a quien no sienta alguna parte, esté inconsciente, con una herida en la cabeza, confundido y diciendo cosas incongruentes, dolor de cabeza intenso, vómito en proyectil, alguien con líquido que sale por nariz u oídos, dificultad para respirar, dolor abdominal, falta de fuerza en alguna extremidad, dolor intenso localizado o cualquier síntoma intenso.

• Vale la pena tomar todas las precauciones y dejar que un especialista revise y pueda decidir si está comprometido algún órgano o la vida. No permitas que por la prisa de alguien muevan al herido.

¿Qué pasa en tu cuerpo en un accidente?

• Tenemos que analizar muchos detalles, primero la parte mecánica de la biomecánica, esto quiere decir que pasa con el cuello, la cabeza se flexiona y después extiende de manera rápida haciendo el efecto latigazo, lo mismo pasa en la región lumbar aunque es menos famosa esta lesión en los choques. Esto puede generar, según el caso, que los ligamentos que dan estabilidad al cuello o a las cervicales se sobre estiren, rompiendo cierto número de fibras, dando así origen al famosísimo “esguince cervical”, que depende el número de fibras que están comprometidas se establece el grado I, II, III.

• El cuerpo va a hacer una reacción de inflamación, con fractura muscular y dolor para defender, proteger y empezar a recuperar la zona o estabilizar los riesgos que existan en el Sistema Nervioso.

• Pero ojo, el famoso en estas lesiones es el cuello, y el ignorado pero al que más atención hay que ponerle al Cerebro.

• Imagina una gelatina dentro de un tupper completamente rígido, que pasa si agitas con fuerza unidos o más veces esa gelatina que flota en ese tupes… así le pasa a tu cerebro también, choca contra el cráneo en la dirección contraria de donde viene el golpe y puede tener daños. Lo más común es una conmoción cerebral y lo no tan común pero sí pasa es algún tipo de hemorragia o daño derivado de estos accidentes.

• Cuando acaba de ocurrir un accidente una de las primeras cosas que pasa es que en tu cuerpo hay adrenalina y lo que haya pasado en el accidente es muy probable que no lo vayas a sentir hasta que la adrenalina baje y que la inflamación suba. Para ese entonces ya se habría ido el seguro que llegó al siniestro, tal vez ya es la mañana siguiente o no lo asocies porque tiempo después se empiezan a notar las consecuencias.

Hazte estas preguntas si tuviste un accidente:

• ¿Me acuerdo de todo lo que pasó en el accidente?

• ¿En algún momento vi negro?

• ¿Me siento confundido o atarantado?

• ¿Siento alguna parte del cuerpo más que las otras?

• ¿Puedo hacer gestos normales viéndome en un espejo, aunque sea el de vanidad del coche?

• ¿Tengo dolor de cabeza o mareo?

• Si es así es importante que pidas un pase médico porque podrías necesitarlo y te recomiendo que sea a un hospital y no a una clínica de vialidad.

• Si el seguro no te resuelve y tienes cualquiera de los síntomas mencionados antes o contestaste que sí a alguna de estas preguntas es importante que te revisen en urgencias para decidir qué especialista debe revisarte.

Una vez que ya te fuiste o pasara días, meses o años y al parecer no hubo ningún tipo de consecuencia te pido que te hagas las siguientes preguntas.

• ¿Cambió en algo mi calidad de vida?

• ¿A partir de ese accidente o por esas fechas empecé con alguna contractura muscular o dolor?

• ¿Tengo problemas para dormir sin razón aparente?

• ¿Se me duermen las manos o piernas tiempo después de ese accidente?

• ¿Tengo problema para acomodarme para dormir porque no me acomodo tan fácil como antes o con la almohada de siempre?

• ¿Tengo problemas para concentrarme desde fechas cercanas al accidente?

• Si respondiste que sí a estas preguntas o por lo menos a alguna, es muy probable que lo que parecía no haber tenido consecuencias… LAS TIENE

• Tranquilo, con esto no planeo asustarte, en la gran mayoría de los casos no es de gravedad y tiene solución.

• Cuando hablamos de un accidente en donde estuvo involucrada la biomecánica del cuerpo, quiere decir que alguna de las piezas que debe de estar en una posición muy específica para funcionar, está fuera de esta posición hablando de forma milimétrica generando una irritación, inflamación. Y teniendo como consecuencia dolor o síntomas.

Te tengo noticias importantes: Usar collarín blando o rígido no es tratamiento…

• El collarín rígido debe ser mandado cuando hay un esguince importante o cuando hay un riesgo de lesión y debe de conservarse por el tiempo indicado por un neurólogo, neurocirujano u ortopedista. Esto es porque está ayudando a defender al cuello e lo que las estructuras que lo protegen naturalmente se recuperan y según el caso debe llevar sesiones de fisioterapia y ver a un Quiropráctico con cédula Profesional para poder corregir si hubo una rectificación o mal posicionamiento de las vértebras que está causando un “complejo de subluxación Vertebral”. Para cualquiera de estos tratamientos y por cualquiera de los especialistas SE DEBEN REVISAR MÍNIMO 2 RADIOGRAFÍAS DE LA ZONA, si no es así, no importa quien sea, busca a otro especialista, hay que descartar muchas cosas después de un accidente y antes de hacer un diagnóstico, no existe nadie con visión de rayos x.

• Nunca es tarde para revisar y poder solucionar lo que pasó con ese accidente, si el cuello, espalda baja, hombro, costillas o la parte del cuerpo que sea sigue molestando es que no se ha solucionado. Sí es posible que un accidente sin consecuencias aparentes se convierta en antes y después en tu calidad de vida y que empeore con el tiempo, recuerda que para que una articulación se degenere no depende de tu edad, sino de la edad de la lesión y este tipo de accidentes es muy común que sea causa de problemas a largo plazo.

• Un quiropráctico es muy buena opción para revisar este tipo de problemas y te referirá en caso de ser necesario o si debe de tratarse junto con otros especialistas.