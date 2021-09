Rechazamos la violencia en marcha por el acceso al aborto legal: Batres

En la Ciudad de México se pueden hacer muchas movilizaciones y de hecho se hacen, la gente se puede manifestar por la causa que quiera pero creo que también es algo muy progresista el rechazar la violencia, dijo Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que la violencia no es un buen camino, no es una forma transformadora de comunicarnos ni de comunicar una exigencia, una demanda, incluso un logro o conquista, "entonces creo que por las vías pacíficas es mejor ir logrando conquistas, transformaciones de nuestra sociedad".

En el marco de la marcha de este martes por el acceso al aborto legal y seguro,destacó que la gran mayoría de las cerca de 1,800 mujeres que se manifestaron hoy lo hicieron de forma pacífica, aunque destacó que un grupo golpeó violentamente a transeúntes y agredió a policías.

Batres dijo que "llama la atención" que en un país donde se acaba de despenalizar el aborto y en una ciudad donde es legal hace 14 años, se exija aborto legal cuando esta es una conquista ya lograda y consideró que sería más lógico esperar que hubiera una celebración por la despenalización del aborto de la Corte y el anuncio del Gobierno Federal de trabajar con los estados para liberar a las mujeres privadas de su libertad por haber interrumpido un embarazo.

"No se trata de festejar a una autoridad sino de festejar una conquista porque finalmente las mujeres han luchado para que no se encarcele a mujeres que interrumpen su embarazo, esta es una lucha de muchísimos años, es una lucha que dieron mujeres de otras generaciones y finalmente se ve coronada esa victoria lo que me parece muy importante".