“Regresó un espectáculo que promueve la tortura y muerte de seres vivos”: Arturo Berlanga

Lamentablemente regresa un espectáculo que promueven y normaliza la violencia, la tortura, el sufrimiento y la muerte de seres vivos, en este caso los toros, acusó Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México, en Así las Cosas.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el activista señaló que seguirán las corridas de toros, en tanto se promueva un nuevo amparo y otro juez conceda suspenderlas, o en todo caso, cuando el juez dicte una sentencia para prohibir estos espectáculos.

Aclaró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para levantar la suspensión, no significa que la tauromaquia haya triunfado y que las corridas de toros no puedan suspenderse, sino que la Corte consideró que dicha asociación civil que promocionó el amparo, no tiene entre sus estatutos la protección de los derechos de los animales.