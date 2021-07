México sigue con una deuda pendiente ante el uso exacerbado del derecho penal para regular la vida de las mujeres en situaciones tan íntimas como la reproducción y al as mujeres se les trata como criminales cuando no desean continuar con un embarazo, cuando en realidad el Estado no tendría por qué regular ninguna interrupción del embarazo, expresó Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC, GIRE, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que la sentencia de la Suprema Corte de justicia que amparó a una joven discapacitada a la que se le negó el aborto en Chiapas por exceder los 90 días de gestación, es un avance que sirve para empujar la reforma del artículo que limita la interrupción del embarazo en Chiapas así como para empujar la reforma a los códigos penales de 9 estados más que continuan manteniendo este plazo tan absurdo para acceder a un aborto en caso de violación.

Detalló que aunque la sentencia tiene efectos únicamente para Jessica, la joven agredida, y su mamá al ser víctimas de violencia primero sexual y luego con los servicios de salud, sí puede generar un antecedente que dota de argumentos más sólidos a las colectivas y organizaciones que están empujando esos cambios legislativos.