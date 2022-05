Alfaro aclara que no hubo boicot en megamarcha

Sostiene el gobernador que la manifestación de la Universidad de Guadalajara reunió a 46 mil personas y no los 100 mil que se dijo por el rector, que no se intimidó a nadie para que no fueran y lamentó que se digan una serie de mentiras desde el grupo de poder que la controla el cual se acabará:

"Lamento mucho estas mentiras de este grupo de pillos que la mantienen secuestrada y confío en que la comunidad universitaria sabrá liberarse de este yugo que ya estamos más cerca de una era que tiene que terminar urgentemente por el bien de Jalisco de la universidad, la verdad es que yo lo que no voy a hacer es meterme en ese juego, Jalisco tiene muchas cosas qué hacer...y nadie del gobierno de Jalisco hizo nada para interferir con esta marcha y sino juntaron la gente que esperaban, son 46 mil oficiales".

Dijo que él es universitario y quiere una institución libre, que no tenga a los estudiantes en las calles y que ya no sea controlada solo por un pequeño grupo de personas.

Previo a la megamarcha la UDEG señala boicot

La Universidad de Guadalajara acusó al Gobierno del Estado de querer boicotear la mega manifestación, de acuerdo con Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de la Casa de Estudios no se les permitía ingresar a la ciudad a los camiones que vienen de centros regionales.