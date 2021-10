Paritaristas piden no usar paridad a conveniencia

Con la ausencia de Movimiento Ciudadano, diputadas y representantes de diversos partidos políticos que integran el grupo de Las Paritaristas rechazaron el uso a modo de la paridad de género para favorecer a un partido político en las elecciones extraordinarias de Tlaquepaque. Señalan que por ley se deberían respetar las candidaturas que se presentaron en el pasado proceso, de lo contrario representaría una desventaja para el resto. Habla Sofía García Mosqueda, regidora de la Fracción del PRI en Guadalajara:

"Que bueno claro que haya una mujer presidenta por supuesto pero también las reglas son muy claras, y cuando se repite una elección tienen que ser los mismos y mismas que contendieron porque ahora seamos claras, si van a ser puras mujeres también van a estar en desventaja las mujeres que van a entrar a una contienda de 15 días nada más donde ya tuvieron mayor exposición los demás o demás candidatas".

Aclararon que están a favor de las candidaturas de mujeres, pero reprueban la simulación de los partidos políticos, en este caso por parte de Movimiento Ciudadano.

Para garantizar una paridad real de género en el próximo proceso electoral y que no se vea modificada ni afectada por los intereses de los partidos políticos, representantes de diversas agrupaciones que conforman el grupo de Las Paritaristas presentaron la Carta Compromiso "Iniciativa de Paridad", la cual esperan sea firmada por todos los partidos. Habla Mara Robles, diputada electa por Hagamos:

"La paridad no debe depender de los intereses políticos de nadie, debe ser el eje de la política no debe de depender de los intereses de los partidos ni de las mayorías parlamentarias se trata de que las reglas sean claras, justas, y que no se modifiquen cada que hay una elección, ... municipios deben alternarse en la designación de candidaturas en el orden aquí descrito en donde se respeta la paridad...".

La iniciativa se discutirá a fondo al término del proceso electoral de Tlaquepaque, del cual recordaron existen dos recursos por parte de Morena y Hagamos debido al uso faccioso de la paridad de género.

Por: Dalia Rojas