Presentan figura de coordinador intermunicipal de seguridad

Los Gobiernos de Guadalajara y Zapopan anunciaron este lunes un convenio de coordinación en materia de seguridad, mediante el cual se crea la figura de Coordinador Intermunicipal que estará a cargo de Roberto Alarcón quien se desempeñaba como Comisario de Zapopan. El convenio establece la coordinación de patrullaje, equipamiento, capacitación y tecnología entre ambas corporaciones, detalla el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro:

"Es cierto que muchas veces, se puede cometer el delito en alguno de los municipios y puede ser que los causantes vengan de algunos otros, por eso es importante cerrar filas entre Guadalajara y Zapopan, en un modelo unificado que tiene que ver con capacitación, equipamiento, tecnología, logística, pero sobre todo con un modelo y estrategia metropolitana en materia de seguridad , lo que tendremos (...) con el maestro Alarcón y su experiencia será un modelo de coordinación absoluta de la política publica que tiene que ver con la prevención del delito como la forma de patrullar y vigilar estar presentes en la ciudad".

Los delitos patrimoniales como robo a casa habitación, negocio y persona, serán los que se busquen atender mediante la coordinación entre ambos municipios. Dicho convenio, deberá ser aprobado por ambos Cabildos, lo cual se espera ocurra en una semana.

Establecerán coordinación entre C5 y C4

Como parte del convenio de coordinación de seguridad anunciado entre Guadalajara y Zapopan, el alcalde de la Perla Tapatía, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que el C4 municipal que actualmente se encuentra en las instalaciones del Mercado Corona, será reubicado. Además se buscará que tenga comunicación con el C5 de Zapopan, así lo detalló:

"El C4 de Guadalajara tiene condiciones tecnológicas no optimas como si las tiene el de Zapopan la primera de ellas es que no se comunican entre sí, el C4 de Gdl y el C5 de Zapopan no tienen una comunicación tecnológica qué es lo que vamos a hacer empatarlos para que tengan una misma plataforma y que todas las cámaras de video vigilancia de la ciudad estén bajo la misma vigilancia".

Señaló que aún no está determinado el lugar donde será reubicado ni el monto de inversión que se requerirá.

Por: Dalia Rojas