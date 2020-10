Advierten camioneros que dirigente de la FEU incita a la violencia contra

El dirigente del Sindicato de Avanzado del Transporte Público, Arnoldo Licea, pidió al dirigente de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que deje de incitar a la violencia en contra de los choferes por el tema de los 50 centavos que según Javier Armenta dejaron ya una ganancia ilícita a los camioneros por 121 millones de pesos.

Hoy estamos empezando a tener otro tipo de agresiones, hoy nos están llamando rateros. Nos están aventando las monedas en la cara y no queremos llegar a eso. El presidente de la Federación de estudiantes ha estado incitando a la población llamando a los transportistas rateros, nosotros no estamos robando a nadie, cualquier conductor que salga agredido por un usuario por el tema de los 50centavos lo vamos a demandar, no podemos esperar más a que se sigue incitando a la violencia buscando beneficios personales”.

Dijo que por el momento los estudiantes no van a la escuela y señaló que si algo le pasa a algún chofer el responsable será el dirigente estudiantil de quien dijo no saber qué aspiraciones políticas tiene.