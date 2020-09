Trasplantados y enfermos renales se manifiestan por falta de medicamentos

Por Giselle Soriano

Un grupo de pacientes se manifestaron en el Centro Médico de Occidente, por la falta de atención médica de especialistas y servicio de laboratorio de análisis clínicos para quienes reciben atención por enfermedades crónicas e inmunosuprimidos, comentó una las manifestantes.

“Que nos puedan atender los especialistas, tanto pacientes en prediálisis, diálisis, hemodiálisis, como trasplantados. Necesitamos que siga el abasto de medicamentos. Somos pacientes que dependemos de medicación continúa, entonces que hay irregularidades que hay semanas sí,, semanas no, mese que sí,meses que no, no podemos permitir eso ya que nuestra vida depende de eso".

La falta de medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para quienes han sido trasplantados de un riñón, podría ocasionar que su cuerpo lo rechazara:

“Este año empezó el desabasto de medicamento lo que es el ácido micofenólico y la Prednisona hay meses que sí hay, hay meses que no hay. Tenemos que andar corriendo, que nos den el pitazo, de que sabes qué ya hubo en farmacia, pero solamente llegan unas cuantas piezas. En un día se terminan, a lo mejor en 4 horas se termina el medicamento, y muchos pacientes no estamos tan cerquita de la clínica y además que la clínica pues es un hospital covid”.

Señaló que se deben de reactivar los trasplantes selectivos y mejorar la calidad de los medicamentos. El tratamiento que ella recibe equivale a 10 mil pesos al mes y existen medicamentos que cuestan más de mil pesos.