Presentan denuncia contra integrante del CPS por supuesta corrupción

A partir de que se difundió un video en redes sociales sobre presuntos actos de corrupción en contra de David Gómez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, el abogado Ricardo Martínez, presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

“Presentamos esta denuncia por el hecho de que el señor David Gómez Álvarez Pérez ha sido señalado por actos de corrupción por propios medios, es del dominio público y no han salido manifestar principalmente la presidenta de dicho Consejo que es la señorita Lucía Álvarez del cual hemos solicitado, y solicitamos en este momento hago un pronunciamiento oficial respecto de Tales acusaciones del personal que se llama David que pertenece al consejo”.

Y señaló que personas con acusaciones de índole de corrupción no pueden estar en un puesto así por lo que se pide la separación del cargo.

Para el Comité de Participación Social del SEA la información que circula en contra de uno de sus integrantes y que publicó el medio Código magenta, sobre enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, es un tema meramente personal con su ex pareja, por lo que no daña su actual trabajo, la presidenta del CPS Lucia Almaraz aclara que él presentó su declaración fiscal y de no conflicto de interés:

"David se sujetó a n procedimiento riguroso ante la Comisión de Selección, fue la comisión de selección quien designó David como uno de los miembros del Comité de Participación Social y también comentarte que frente a todo lo que se está diciendo y circulando sobre David pues esto no merma la labor que ha realizado David al interior del Comité de Participación Socia".

Por su parte David Gómez Álvarez a través de sus redes sociales pidió derecho de réplica al medio Código magenta, y en una carta señala que es una campaña de desprestigio en contra de su persona y su trabajo.

No es un asunto del Congreso de estado de Jalisco las presuntas acusaciones por medio de un video en redes sociales en contra del integrante del comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, David Gómez, señaló el coordinador de la bancada parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro.

"El Asunto del integrante del Consejo de Participación Social que se ha ventilado en redes sociales por un medo digital de alcance nacional pues en principio nos parece que en este momento no es materia del Congreso. Quien lo tiene que revisar en primera instancia es el Comité de selección para valorar los criterios con los que ellos toman decisiones, en segundo lugar, lo tienen que valorar quienes promovieron a este integrante del CPS".

Agregó que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, está obligado en verificar en torno a la veracidad del video difundido en redes sociales sobre la acusación de David Gómez.