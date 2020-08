Avala el presidente de COMCE la reapertura de cines

Por Víctor Ramírez

Para el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Miguel Ángel Landeros, la reapertura de los cines en medio de los reportes más altos de contagios de Covid-19, es positiva ya que la economía no puede detenerse más y será responsabilidad de los ciudadanos cuidar su salud ya que en esas instalaciones se aplican todas las medidas necesarias de sanidad.

"Creo que si se permitió, hay medidas protocolarias que así lo indican, el tema está en la responsabilidad de la gente en sus quehaceres comunes, sobre todo cuando hay tareas no esenciales donde salen a la calle o donde se reúnen en grandes cantidades y obre todo porque no traen el cubre bocas o no cumplan con las medidas de sana distancia. Yo creo que la economía tiene que seguir adelante, no podemos pararla. Lo que sí podemos parar son los contagios, siendo responsables".

En los últimos cuatro días el sistema Radar Jalisco ha reportado un promedio de 730 casos por jornada y que representan los más altos desde el inicio de la pandemia.

La UdeG reprueba la apertura de cines y casinos

La Universidad de Guadalajara confirma su postura ante la reapertura de cines y casinos. A través de un comunicado de prensa informó que los expertos de la Universidad confirman que no hay condiciones sanitarias para concretar su reapertura. Y reiteró que apenas el miércoles 5 de agosto se dio el registro más alto de contagios por COVID-19 en un solo día: 789 casos.

Se dijeron conscientes de que la situación económica que vivimos es apremiante. No obstante, la máxima casa de estudios llamó a procurar la salud de los jaliscienses como la prioridad número uno.