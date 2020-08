COMCE e Industriales Textiles lanzan campaña “Lo Usamos o Cerramos”

Por Víctor Ramírez

Con el lema Lo Usamos o Cerramos los integrantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y la Industrial Textil lanzaron una campaña alterna para distribuir 220 mil cubrebocas a través de brigadas aportadas por la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo generar conciencia sobre la importancia de su uso para prevenir contagios de Covid-19, señaló el presidente de los exportadores Miguel Ángel Landeros.

“La cámara textil de occidente y el CMCE de occidente sumamos a la campaña, estamos juntos y lo traemos bien puesto, pero también lanzando una campaña hermana que tiene que ver No sólo con la salud, y que dice lo usamos o cerramos; entonces cada cubrebocas, que se entregue va a ir con ese mensaje de concientización, no para que se lo guarden, no para que lo usen de adorno, sino para que realmente nos protejamos los unos a los otro, lo usamos o cerramos”.

Esto se hace en medio de una jornada en donde se han reportado más de 700 casos diarios de contagios y lo que se quiere evitar es que se aplique la temida medida de Botón de emergencia.

