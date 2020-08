Zapopan no fue notificado de la reapertura de cines, serán clausurados

Por: Víctor Ramírez

Luego de que en redes sociales comenzó a circular que la reapertura de cines y casinos sería a partir de mañana viernes, al consultar con la coordinación del gabinete económico, la dependencia confirmó la decisión, señalan que desde ayer se inició con la revisión de estos espacios de entretenimiento y los que cumplan con los protocolos ya pueden comenzar a operar, sin embargo al momento no hay ningún aviso oficial ni lineamientos publicados para que estos espacios puedan reabrir.

Zapopan no fue notificado y clausurará cines abiertos

Una falta de comunicación y de respeto a la autonomía municipal tuvieron los integrantes de la mesa de Reactivación Económica al no haberles notificado de la reapertura de cines, y estos establecimiento junto con los casinos serán clausurados ya que no están ni aprobados ni verificada la operación de los protocolos de sanidad, aseguró el presidente de Zapopan, Pablo Lemus: "No es solo una falta de comunicación, es una falta de respeto total a los municipios en su autoridad quien aprueba los giros, la operación, de cada uno de éstos establecimientos es el municipio, no solo es una falta de comunicación es una falta de respeto a la autonomía municipal si ellos presentaron estos protocolos a la mesa de reactivación económica nunca tomaron en cuenta a los municipios, no hubo una representación nuestra, no cuando menos, del municipio de Zapopan, jamás se nos avisó". Dijo que esto le preocupa porque el municipio se ubica en los niveles más altos de contagios de Covid-19 y en este momento la prioridad es la salud de las personas antes que los intereses económicos de algunas empresas por eso se procederá a cerrarlos.