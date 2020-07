Realizarán padrón de médicos y enfermeras los gobernadores

Por: Víctor Ramírez

Ante el incremento desmedido de casos de contagios Coronavirus, de fallecimientos y cansancio del personal de salud, los gobernadores que asisten a la Reunión Interestatal Covid-19 acordaron realizar un proceso padrón de médicos y enfermeras que puedan estar en activo y atender la pandemia así como otros temas relacionados a la salud, señaló el mandatario de Durango José Rosas Aispuro, anfitrión de la reunión: "Nuestro personal de salud hoy se encuentra ya en una situación difícil porque una parte de ellos por decreto presidencial tuvieron que retirarse y un % importante de la población de salud se ha contagiado y eso nos ha llevado a una disminución importante con el personal". Además se propuso realizar convenios con escuelas de medicina para ver la disponibilidad de personal para las siguientes semanas y ante la incertidumbre de cuándo terminará la parte complicada de la pandemia.

Por su parte el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro propuso el botón de emergencia a sus homólogos a través del cual se paralizaría por 14 días la economía y actividades si los casos de contagios superan los 400 por millón de habitantes y si se supera el 59% de la capacidad de la infraestructura hospitalaria, tema que abordarán en la próxima reunión y que en caso de ser factible lo aplicarán a sus entidades.

Gobernadores consideran que no hay condiciones para abrir escuelas en corto plazo

Al concluir la Reunión Interestatal Covid-19, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez señaló que en el corto plazo no se vislumbra que en las entidades que participan en esta reunión se pueda regresar de manera presencial a clases ya que las condiciones sanitarias no son las mejores como para tomar esa decisión en este momento: "Estamos diseñando a través de nuestros secretarios de educación todo el tema, no va a ser posible estar pensando el corto plazo en la apertura de escuelas no es esa una condición en este momento". Además también se tiene que analizar cuántos maestros por sectores vulnerables o con enfermedades crónicas no pueden asistir a sus salones, lo que también representa un serio contratiempo para abrir los planteles educativos.