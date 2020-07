Tianguis de Tonalá solo al 50% y los domingos se podrá instalar

Por: Luis Antonio Ruiz

Deja claro el presidente municipal de Tonalá Juan Antonio González que el tianguis artesano que se instala los domingos solo se instalará al 50 %, esto con la finalidad de evitar contagios de Covid-19, y que en caso de no acatar las medias no se instalarán: “Qué va a pasar, yo fui muy claro con los comerciantes. Si lo hacemos bien continuamos y si no lo hacemos bien lo echamos para atrás. Vamos a esperar también qué pasa con las mediciones que como cadena de mando desde el Gobierno del Estado desde la mesa de la salud para saber, si no hay las condiciones, si llegan los números como indicó el gobernador pues vamos a echar atrás 14 días. Ojalá no hubiera otro retroceso, me tocó a mí vivirlo, recorrer el tianguis desde hace 5 domingos se instaló de nuevo para saber qué pasaba con los comerciantes”. Solo se instalará el tianguis lo domingos y no los jueves.

Da resultados modelo de justicia cívica

A un año de haber inciado la implementación del modelo de justicia cívica en el municipio de Tonalá el presidente Juan Antonio González señaló que sí han arrojado buenos resultados tan solo en el 2019 fueron 616 Infracciones el 4 % fueron para mujeres y 58 % hombres: “616 infracciones que ha habido. 4% mujeres y 58% hombres y la mayoría jóvenes de entre 18 y 29 años. 36 han realizado trabajo comunitario, 37 tomaron terapia cognitiva conductual, qué es muy importante se les da una terapia respecto de la conducta que se está llevando a cabo, y ha habido 17 procedimientos por queja. Muy importante ver que Tonalá es de primer municipio y el único que tiene a nivel estatal estos juzgados”. El municipio de Tonalá sigue trabajado con el programa "Educando para la paz para niñas, niños y jóvenes".