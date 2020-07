Anuncian reestructuración del gabinete de seguridad del estado

Por: Víctor Ramírez

Al confirmar la salida de Macedonio Tamez de la coordinación estratégica del gabinete de seguridad pública y su integración a la oficina del Ejecutivo, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que se buscará reestructurar esa dependencia la cual ya cumplió con las metas trazadas para su primer año de operación: "A partir del día de hoy la coordinación tendrá un nuevo diseño interno, tendrá un replanteamiento en cuanto a sus funciones, lo que queremos es que tenga nuevas tareas estratégicas, va a asumir un rol enfocado al análisis, seguimiento, evaluación, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevos proyectos y políticas públicas en materia de seguridad". Dijo que con esos cambios y la reducción de personal se podrá tener ahorros por 11 millones de pesos al año.

Presume baja de incidencia en delitos



En tan solo 18 meses de trabajo la incidencia de delitos en Jalisco bajo el 40 por ciento presumió el gobernador Enrique Alfaro, aunque hay sectores que consideran que la inseguridad en el estado es diferente a lo que indica el gobernador Enrique Alfaro al dar a conocer datos del Sistema Nacional de Seguridad al concluir el primer semestre del 2020: “Estamos dando resultados y aunque no hay y no es momento de cantar victoria ni de echar campanas al vuelo lo que podemos decirle al pueblo de Jalisco es: vamos bien bajar en un año 40% la incidencia delictiva no es asunto menor y es para nosotros un gran logro, si revisamos delitos específicos nada más para tener el contexto más puntual, simplemente en robo de vehículos particular pasamos de 9 mil 795 vehículos robados en el primer semestre del 2018 a 5 mil 436, es una reducción de 44.5%”. Dijo que en el caso de homicidios aún hacen falta muchas cosas por hacer pero se va a trabajar en lograr una mayor reducción con las nuevas estrategias que se implementarán.