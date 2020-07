Protestan por falta de medicinas para el cáncer

Por: Giselle Soriano y Víctor Ramírez

Más de 100 personas se manifestaron por las calles de Guadalajara partiendo de la glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco para exigir al gobierno de Jalisco, medicinas contra el cáncer, comentó Guadalupe Justo asistente de la manifestación: "Necesitamos que nos ayuden necesitamos medicamentos es lo único que estamos pidiendo, antes era para los niños con cáncer pero ahora es para todo mundo para adultos, porque no hay, no hay dinero y ni medicamento es más fácil que nos ayude un boxeador, artista, comediante a que el gobierno nos ayude, a que el presidente nos ayude". Además comentó que aproximadamente son 15 mil pesos por semana para el tratamiento de un niño con cáncer. Otra de las asistentes Fátima Aveces comentó lo siguiente: "El dinero al parecer sí hay lo que no hay es dónde comprarlos aquí en México, se está comprando en el extranjero a un alto costo, la única farmacéutica que hacia en México es PISA la que producía quimioterapia sabemos que fue cerrada la quimioterapia, el INAI el Instituto de Transparencia ya mostró documentos donde se corrobora que la quimio no estaba contaminada, no habría por qué cerrar la farmacéutica". Señaló que aunque el gobernador mostró su apoyo con 7.5 millones de pesos no saben cómo se conseguirán los medicamentos.

#AHORA Comienzan a congregarse diferentes personas para comenzar la manifestación que partirá de La Minerva hacia Casa Jalisco, para exigir al gobierno jalisciense medicinas para los niños con cáncer.



Destina 7.5 millones de pesos para medicinas para el cáncer

Antes de la manifestación, el gobernador Enrique Alfaro se reunió con mamás de niños con cáncer, y anunció que cancelará un programa no esencial y destinará 7 millones 500 mil pesos para asociaciones sociales que atienden este tema, para buscar abatir el desbasto de medicamentos, aunque adelantó que hay cuatro claves que no se producen con suficiencia en el mundo y eso genera que no los encuentren: "Voy a cancelar un programa que en este momento no es prioritario, vamos a destinar 7 millones y medio de pesos en el sentido de emergencia en medio de esta circunstancia para apoyar a organizaciones sociales que están metidas en el tema de apoyar a los niños con cáncer". Además prometió dialogar con el titular del Seguro Social para hablar del tema y comprar un aparato especial para realizar las mezclas que se necesitan.

Ante la necesidad el boxeador Saúl "El canelo" Álvarez donó 500 mil pesos a la Asociación Civil Nariz Roja para que se compren medicamentos para menores con cáncer como ya lo ha hecho en otras ocasiones.