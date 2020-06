Analizarán los riesgos de regresar a clases presenciales

Por: Víctor Ramírez

Desde el lunes representantes de diversas escuelas, universidades y del sector educativo analizarán los riesgos de un regreso masivo a clases presenciales o escalonados precisamente en un momento en donde hay mayor número de contagios de Covid-19 ya que especialistas señalan, el país no está preparado para ello, explicó el gobernador, Enrique Alfaro: "Compartimos la preocupación, por eso se puso sobre la mesa porque no vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo al Estado hoy la prioridad es la reactivación económica cuidando a la salud de todos. Entonces todos hemos entendido ya que el impacto que tiene el regreso de la actividad del sector educativo conlleva a un nivel de riesgo muy importante, por eso no se va a tomar una decisión hasta que no se haya dado un ejercicio de diálogo, de consenso y de acuerdo con todo el sector educativo. Entonces yo comparto esa visión de preocupación diría por lo que pudiera significar el regreso a clases”. Con esto se pretende ver qué tanto afectaría permitir aumentar un 30 por ciento la movilidad en la ciudad y que implica más de 500 mil personas en la calle.