Entrevista con el CONBAR representante de bares

Por: Redacción W Radio

En Así las cosas Jalisco platicamos con César García presidente del Consejo de bares, discotecas y centros de espectáculos de Jalisco (CONBAR) pide reunirse con el gobernador y autoridades municipales para saber cuándo podrán abrir, alrededor de mil 500 bares están cerrados por la pandemia del Covid 19, y un 40% no volverá a abrir.

Piden que se les informe en qué fase podrán reabrir sus negocios, y con qué protocolos ya que dicen no se les ha informado nada al respecto, además el CONBAR propone protocolos a las autoridades para ir diseñando su reapertura y estar preparados, entre lo que proponen es seguir modelos de otros países donde con porcentajes graduales comenzaron a dar servicio. Los empresarios de bares señalan que ya no soportan mantener a sus empleados sin abrir sus puertas y al no tener apoyo del gobierno se han visto en la necesidad de pedir créditos bancarios.