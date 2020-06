Maestros del SNTE acuden a la CEDHJ por falta de pago

Por: Giselle Soriano

Un grupo de al menos 25 maestros se manifestaron en las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para dar seguimiento a los oficios que se han entregado en torno al pago pendiente de sus salarios por parte del FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para los maestros, explicó Adrián Delgado, secretario de comunicación de la sección 16 del SNTE: “Primeramente porque está violando el derecho a la remuneración que tenemos por nuestro trabajo que realizamos , de este se derivan muchas otras violaciones a los derechos, como la seguridad, ya que muchos compañeros al no recibir su sueldo pierden el derecho también de seguridad social, se ven afectadas las familias de los compañeros y bueno, todo lo que lo que se desprende de esta irresponsabilidad de pago”Además comentó que acuden a esta instancia porque vulnera el derecho a recibir un sueldo ya qué hay personas que no reciben sueldo desde casi un año. Tal es el caso de la profesora Jessica Jaqueline López que se le debe desde octubre equivalente a la quincena número 20, dijo que su caso está en gestión pero le preocupa que no le vayan a pagar: “Pues es que en realidad no tenemos una respuesta muy concisa, lo que nos dicen es que está en gestión, que sí me van a pagar, pero que está en gestión y que el proceso se está realizando, pero realmente se pone en duda porque ya tengo casi un año sin pago y no se ha visto reflejado en ninguna al año. Me comentan que al cumplirse el año que Secretaría como quien dice se lavaría las manos y ya no sería yo merecedora del pago”. Mencionó que no le han resulto nada pese a que le deben el 100% de su salario hasta la fecha y a pesar de ello continúa trabajando.