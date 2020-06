A partir del lunes obligatorio uso de cubrebocas en el transporte público

Por: Víctor Ramírez

Anuncia el gobernador, Enrique Alfaro que a partir del próximo lunes todo usuario del transporte público deberá utilizar cubrebocas al subirse, los chóferes deberán de portarlo en toda su jornada y se implementarán los horarios escalonados de ingreso a los centros laborales para reducir las aglomeraciones y los riesgos de contagios de Covid-19: "Para subir al transporte público es obligatorio el cubrebocas, vamos a entregar estos días 200 mil pero cada quien se tiene que hacer responsable de llevar su cubrebocas si quieren subir al transporte público eso incluye a operadores que tendrán que usarlo permanentemente...que a partir del lunes la empresa que no tenga listo y preparado su protocolo para garantizar el escalonamiento de horarios tendrá que ser sancionada y esperamos el compromiso de los empresarios". De esta forma los horarios de ingreso serán a partir de las seis de la mañana para la industria y la construcción, para gobierno a partir de las ocho, comercio a partir de las 10 y plazas comerciales a partir de las 11 de la mañana, quién no tenga este horario será sancionado. Además desde el lunes 22 de junio las autoridades del transporte pasarán a la etapa de las sanciones a los chóferes del transporte público que permitan subir usuarios sin portar un cubrebocas como medida preventiva de contagios de Covid-19 y se aplicarán pruebas a los conductores para verificar su salud señaló el secretario del Transporte Diego Monraz: "Y tenemos que pasar ya a la etapa de la sanción vamos a exigir que todo operador del transporte público utilice de manera correcta su cubrebocas y pida a usuarios lo usen, aunado a esto vamos a estar aplicando 180 pruebas médicas a operadores". Previo a este anuncio se aplicaron 15 mil apercibimientos a chóferes y usuarios que no llevaban el cubrebocas.