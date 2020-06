Señalan obstáculos en la defensa del comandante Perea 'J3'

Por Antonio Neri

Este viernes se lleva a cabo una audiencia para definir la situación legal del comandante de la Fiscalía del Estado Salvador Perea Rodríguez conocido como "J3" acusado de haber ordenado la detención de manifestantes por el caso de Giovanni López.

La defensa del comandante Salvador, señala que el personal de juzgados ha obstaculizado su labor ya que hasta el momento no se les ha entregado copia de la audiencia inicial que se llevó a cabo el pasado lunes en la cual se le decretó la legal detención y la prisión preventiva. El abogado del inculpado Óscar Arturo Díaz Torrejón explicó: "Curiosamente también aquí por parte de las salas, se nos ha bloqueado ya que hoy en día todavía no tenemos una copia fiel de la audiencia pasada, seguimos sufriendo algunos embates, y eso se traduce en violación a los derechos de defensa... Seguimos con la situación de que la defensa siga bloqueada, no nos permiten desahogar, no nos permiten trabajar en una situación normal cuando es un derecho que el código establece, se nos deben dar las garantías para que la defensa pueda actuar". Cinthia Hernández, esposa de Perea dijo que se tienen varias anomalías en el proceso en que inculpan a su familiar: “Las pruebas estaban claras él no fue detenido donde se supone que fue detenido ni la hora coinciden yo tomé llamada con él en la noche y ahora ya no están agregando que él pidió un favor de un teléfono para poderse comunicar yo lo conozco y él siempre me llama para decirme en cuanto pasan las cosas pero ya sabía que él estaba tranquilo”.En la audiencia se presentaron 15 testigos a declarar y faltaron cinco a comparecer ante el Juez José Luis Álvarez Pulido.