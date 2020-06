Tiangueros se manifiestan para que los dejen trabajar

Por: Giselle Soriano

Comerciantes de diferentes tianguis como : Baratillo, Santa Tere, Polanco , Huentitán entre otros, se reunieron en la plazoleta de la colonia de la antigua penal de Guadalajara para manifestarse en el ayuntamiento tapatío y exigir que los dejen trabajar, señalaron algunos asistentes a la marcha: “No nos dejan trabajar en ningún tianguis, en ninguno de Guadalajara. Un día sí y luego nos quitan y luego otro día en otro tianguis y nos quitan”.

-"Yo trabajo para Huentitán el alto. En Rancho Nuevo ya nos avisaron que no nos van a dejar trabajar ahorita con nosotros y no nos están dejando trabajar en El Baratillo tampoco están dejando”. Al llegar al ayuntamiento un grupo de líderes de diferentes comercios aceptaron dialogar con la dirección de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio aunque aún no llegan a un acuerdo.