Fiscal se deslinda de desaparecidos en manifestación, hay dos detenidos

Por: Giselle Soriano

Un grupo de policías que desobedecieron las órdenes y abandonaron el perímetro de la Fiscalía General de Jalisco en calle 14, son quienes realizaron las detenciones de manifestantes ayer de manera arbitraria y sin una orden ministerial o de algún mando superior, los cuales serán sancionados, y ya hay dos detenidos por éstos hechos entre ellos un alto mando, señaló el Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solis Gómez: "Por un grupo de policías que abandonaron el perímetro de seguridad programado en vehículos oficiales se trasladaron a la inmediaciones de la calle 14 para llevar a cabo una serie de detenciones arbitrarias aclaró, sin el mando y conducción del Ministerio Público no hay Ministerios Públicos involucrados en estos hechos, son únicamente policías éstos policías actuaron sin el mando". Asimismo el Fiscal ofreció disculpas por el actuar de algunos elementos, pidió confianza en la institución pues no todos los servidores públicos que ahí trabajan actúan de igual manera: "Entendemos que la actitud de algunos policías que han lastimado el derecho a la libre manifestación pudiera generar duda hacia cómo se trabaja en esta institución y quisiera por cuarta ocasión refrendar la disculpa que pido a los jaliscienses y pedirles que confíen en esta institución que no todo el personal que trabaja para nosotros se comporta de esa manera son los menos, los vamos a encontrar". Además señaló que deslinda al gobierno del estado de Jalisco de cualquier responsabilidad de estos hechos y mencionó qué hay en curso una investigación para localizar a los desaparecidos, de los cuales hasta el momento no hay denuncias formales de desaparición forzada, el registro que se tiene de varios jóvenes desaparecidos es por redes sociales: "Si en este momento algún padre de familia madre de familia algún hermano, hermana no tiene a la vista a un joven o persona que haya venido ayer a la calle 14 a manifestarse que considere que pudiera estar desaparecido, el objetivo de esta conferencia es invitarles por favor a que vengan a presentar una denuncia de desaparición de persona". Mencionó que desde el 5 de junio están recabando datos y visitan sus domicilios para localizarlos y asegurarse de que están en casa o no, de ser así insiste en que denuncien, asimismo pidió el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar algún abuso.