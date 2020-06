Asume gobierno de Jalisco seguridad de Ixtlahuacán

Por: Víctor Ramírez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dio a conocer que la policía estatal asumió el control de la comisaría del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tras las investigaciones de la muerte de Giovanni López a manos de elementos de esa corporación y todos los policías municipales serán enviados a capacitación tal como lo explica el Secretario de Seguridad Juan Bosco: “En este momento como forma preliminar podemos mencionar que de las anomalías que se detectaron primeramente es que hay varios que no están dados de baja el sistema, y ya no están activos y hay otras tantas que se tenían ahí en físico y no estaban dentro del sistema. Además de que hay algunos otros que no han aprobado control y confianza, es un preliminar que tenemos de momento más lo que vaya a surgir en el transcurso de… Por lo pronto con total apego a sus derechos humanos”. Señaló que una vez concluida la capacitación de estos elementos les serán devueltas sus armas, sus equipos y unidades, los que no pasen las evaluaciones de control y confianza serán dados de baja.