Alcalde de Ixtlahuacán declarará en Fiscalía

Por: Antonio Neri

En la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Jalisco, sobre el homicidio a golpes de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de Los Membrillos, el agente del Ministerio Público citó a declarar al alcalde Eduardo Cervantes Aguilar, para que aporte elementos que pueda identificar o los servidores públicos involucrados en su detención. Así lo explicó el Fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís Gómez: “Quiero mencionarles que derivado de una serie de comentarios ante los diversos medios de comunicación relacionados con estos hechos por parte del alcalde le ha resultado cita de tal manera que el mismo el día de hoy ha sido emplazado para comparecer el día de mañana ante las instalaciones de la Fiscalía a efecto de declarar entorno a los hechos, eso en la carpeta de investigación que nos ocupa en donde se investiga el fallecimiento de Giovanni el alcalde está citado a declarar el día de mañana sobre estos hechos”. El primer edil es señalado de intentar sobornar con 200 mil pesos a los familiares de la víctima para que no publicaran o declararan sobre el tema.

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos Eduardo Cervantes Aguilar no solo tendrá que comparecer ante el agente del Ministerio Público este viernes, si no que tendrá que regresar el próximo lunes para que declare sobre otros hechos en donde se involucra en actos indebidos por parte de sus policías municipales explicó el Fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís Gómez: “Pero también está citado el próximo lunes a declarar en diversa carpeta no relacionada con estos hechos de Giovanni, si con hechos imputables al ayuntamiento, partiendo de esa base la Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos lamentables hechos sucedidos sucedidos en el ayuntamiento de Ixtlahuacán”. La comparecencia será en las instalaciones de la Fiscalía Regional localizada en la calle 14 de la zona industrial de Guadalajara.