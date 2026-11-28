Juguete del carro de Fierro Viejo: Cuánto cuesta conseguir este artefacto con todo y voz original
Así que prepárate para cargarlo y también comprar unas pilas, porque seguramente este juguete te hará sonreír a más no poder
Todas las personas habitantes en México han escuchado el sonido clásico “Fierro viejo que venda”. Y es que es casi imposible no reconocerlo y saber que estás en un país único. Así que una marca de juguetes sabe bien lo que es para nosotros y nosotras, por lo que ha decidido lanzar un set con todo y voz original.
Juguete del carro de Fierro Viejo: ¿Cuánto cuesta?
El set de juguete de Mi Alegría de “Fierro Viejo”, tiene un costo bastante accesible para que quien lo quiera, tanto chicos como grandes, puedan obtenerlo.
Y si eres fan de todo lo que anda haciendo esta marca, puedes comprarlo con solo $1,109 mexicanos, que lo más sorprendente es un auto típico del fierro viejo, con todo y su voz característica.
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Juguete del carro de Fierro Viejo: ¿Qué contiene?
De acuerdo con su página oficial, el juguete contiene:
- 1 Camioneta clásica con control remoto
- Cable USB
- Molde de plástico
- Yeso
- Pinturas
- Pinceles
- Muebles
Y como era de esperarse, es un gran set que es tan mexicano como el mismo. Así que ya puedes conseguirlo con tan solo un click.
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Juguete del carro de Fierro Viejo: ¿Dónde se compra?
Si quieres ser una de las primeras personas en obtenerlo, debes tener en cuenta que puedes comprarlo en la página oficial de la marca. Y por el precio anteriormente mencionado, llegará a tu casa para que pongas a prueba tu creatividad y así, puedas jugar con este set tan increíble que anda arrasando por su peculiaridad.
Así que prepárate para cargarlo y también comprar unas pilas, porque seguramente este juguete te hará sonreír a más no poder.