Mx - Yucatán llega a Coyoacán con una feria de artesanías, gastronomía y tradición. / Sergio Amiti

La riqueza cultural del sureste mexicano llegará al corazón de Coyoacán con una propuesta que busca acercar a los habitantes de la Ciudad de México a las tradiciones de Yucatán. A través de colores, aromas, sabores y piezas elaboradas artesanalmente, la Feria Artesanal Colores y Sabores de Yucatán ofrecerá un recorrido por las expresiones culturales de esta entidad.

Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, el Museo Nacional de Culturas Populares abrirá sus puertas para recibir esta muestra, que reunirá gastronomía, textiles, productos regionales y artesanías. Durante cuatro días, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir parte del patrimonio yucateco sin necesidad de salir de la capital.

La actividad contará con la participación de alrededor de 30 maestros artesanos y productores, quienes compartirán directamente con el público el resultado de su trabajo y las técnicas que forman parte de sus comunidades.

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Gastronomía yucateca: un recorrido por sus sabores tradicionales

Uno de los principales atractivos de la feria será la oferta gastronómica, que permitirá conocer algunos de los ingredientes y preparaciones que distinguen a la cocina de Yucatán.

Entre los productos que se podrán encontrar destacan la tradicional cochinita pibil, acompañada de cebolla morada encurtida, así como miel, conservas, salsas elaboradas con chile habanero y dulces típicos.

La cocina yucateca se caracteriza por la combinación de ingredientes, especias y técnicas que conservan una importante herencia cultural. Por ello, esta feria representa una oportunidad para acercarse a sus sabores y conocer los productos que forman parte de la identidad de la región.

Además de los alimentos preparados, los visitantes podrán adquirir algunos productos tradicionales para llevar a casa.

Mx - Comida Yucateca. / Simon McGill Ampliar Mx - Comida Yucateca. / Simon McGill Cerrar

Artesanías y textiles elaborados a mano

La propuesta también tendrá un espacio dedicado al trabajo artesanal, con piezas que reflejan los conocimientos y la creatividad de quienes mantienen vivas las técnicas tradicionales.

Entre los artículos que estarán disponibles se encuentran guayaberas bordadas, ternos con diseños florales, blusas hechas a mano, joyería de filigrana de plata, cerámica, cestería y máscaras talladas en madera.

También habrá piezas de cantera y otros objetos decorativos que muestran la diversidad de materiales y procesos utilizados por los artesanos yucatecos.

La participación de los creadores permitirá que el público conozca de cerca el trabajo detrás de cada producto, así como el valor cultural que representan estas expresiones.

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Música y actividades para disfrutar en familia

La feria no estará dedicada únicamente a la gastronomía y las artesanías. El programa también contempla presentaciones artísticas a las 12:00 y a las 17:00 horas, con las que se busca complementar la experiencia de los visitantes.

Asimismo, esta edición especial contará con la presencia de otros estados y países invitados, por lo que el encuentro ofrecerá una oportunidad para conocer diferentes expresiones culturales.

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¿Dónde y cuándo visitar Colores y Sabores de Yucatán?

La Feria Artesanal Colores y Sabores de Yucatán se realizará del 26 al 29 de noviembre de 2026, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Miguel Hidalgo 289, esquina con Allende, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

El horario será de 11:00 a 19:00 horas y la entrada será gratuita. Las compras de artesanías y alimentos tendrán un costo independiente.

Con esta propuesta, Coyoacán se convertirá durante cuatro días en un punto de encuentro con las tradiciones del sureste mexicano, en una actividad que combina gastronomía, creatividad y cultura para quienes buscan un plan diferente en la Ciudad de México.