Servicio Militar 2026: Habrá apoyo económico semanal a quienes inicien adiestramiento en agosto

Defensa México informó que quienes participen en el segundo escalón del Servicio Militar Nacional 2026 recibirán apoyo económico semanal durante su etapa de adiestramiento.

Si te toca hacer el Servicio Militar Nacional, agosto marcará el arranque de una nueva etapa de adiestramiento que, además de la instrucción militar, incluye varios beneficios durante el tiempo que dura la capacitación.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el segundo escalón para el personal encuadrado se llevará a cabo del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026. Durante ese periodo, quienes participen tendrán acceso a distintos apoyos, entre ellos una ayuda económica semanal.

Y, aunque la dependencia no dio a conocer de cuánto es ese apoyo, sí confirmó que forma parte de las prestaciones que reciben los jóvenes mientras realizan su adiestramiento.

¿Quiénes recibirán el apoyo económico del Servicio Militar Nacional 2026?

La ayuda económica es para quienes hacen el Servicio Militar Nacional en la modalidad de encuadrado, es decir, los jóvenes que acuden de manera presencial a los centros de adiestramiento de la Sedena para cumplir con esta obligación.

Mientras llevan a cabo sus actividades en las instalaciones militares que les fueron asignadas, reciben este apoyo junto con el resto de las prestaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Servicio Militar Nacional 2026: Los 5 requisitos del registro obligatorio para liberar la cartilla

¿Cuándo inicia el adiestramiento para recibir el apoyo económico del SMN?

De acuerdo con la Sedena, el segundo escalón arrancará el sábado 1 de agosto de 2026 y terminará el sábado 24 de octubre del mismo año.

Hay que recordar que desde este año, el adiestramiento quedó dividido en dos escalones. Cada uno contempla 13 sesiones sabatinas repartidas a lo largo de tres meses.

Las actividades se realizan de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en los centros de capacitación del Servicio Militar Nacional.

¿Qué beneficios incluye el Servicio Militar además del apoyo económico?

La ayuda semanal no es lo único que reciben quienes hacen el Servicio Militar Nacional en modalidad encuadrada. Durante el adiestramiento, la Sedena les brinda:

Servicio médico.

Seguro de vida militar.

Alimentación.

Vestuario.

Alojamiento.

Ayuda económica semanal.

Identificación del Servicio Militar Nacional.

Instrucción militar.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario Servicio Militar 2026: Fechas de las 13 sesiones de adiestramiento para la Clase 2008 y remisos

¿Qué obtienen los jóvenes al concluir el Servicio Militar?

Una vez que termina el adiestramiento, los participantes pueden acceder a otros beneficios como parte del proceso para liberar su cartilla. Entre ellos están:

Hoja de liberación del Servicio Militar Nacional.

Credencial plástica adicional.

Capacitación en talleres de artes y oficios.

La posibilidad de obtener la distinción de Soldado de Primera o ascender a Cabo.

Participar en el Desfile Militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México.

¿Cuándo entregan la cartilla liberada?

Después de concluir el adiestramiento, la etapa de liberación se lleva a cabo durante diciembre de cada año. Es en esas fechas cuando las autoridades entregan la cartilla del Servicio Militar Nacional y la hoja de liberación a quienes cumplieron con esta obligación, ya sea en modalidad de encuadrado o a disponibilidad.

Para recoger la documentación, los interesados deberán presentar su recibo y una identificación oficial con fotografía.

TE PUEDE INTERESAR: Servicio Militar Nacional para mujeres: Requisitos, NUEVA duración y si es obligatorio liberar la cartilla en 2026