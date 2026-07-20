Ismael “El Mayo” Zambada es sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos

Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el Paso Texas, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo"

Este lunes el fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua el juez Brian Cogan en una audiencia en la que se disculpó después de que se declarara culpable de tráfico de cocaína y fentanilo.

Además, se ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares al narcotraficante mexicano, quien así lo acordó tras su declaración de culpabilidad; aún no se determina en qué prisión cumplirá su sentencia.

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¿Qué dijo Ismael “El Mayo” Zambada antes de conocer su sentencia?

Zambada previo a conocer su sentencia leyó una carta en español donde aceptó su responsabilidad, se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos y pidió que la violencia se acabe en México; además aseguró que nadie ganará la guerra.

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”. — Ismael "El Mayo" Zambada, fundador y ex líder del Cártel de Sinaloa

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¿Qué resolvió el juez Brian Cogan?

El juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, anunció que se recomendará que el Buró Federal de Prisiones tome en cuenta las condiciones médicas del narcotraficante y el hecho de que le ahorró al gobierno estadounidense el costo y trabajo que hubiera implicado un juicio.

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