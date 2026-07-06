‘El Mayo’ Zambada se declara culpable y acepta cadena perpetua en Estados Unidos

Ismael “El Mayo” Zambada García decidió evitar un juicio mediático y aceptar una condena de cadena perpetua en los Estados Unidos. A través de una carta enviada este lunes 6 de julio de 2026 al juez Brian M. Cogan, la defensa del capo mexicano confirmó su declaración de culpabilidad.

El documento, firmado por el abogado Frank A. Perez, detalla que Zambada García se ha declarado culpable.

“El acusado Ismael Zambada García se ha declarado culpable (...) plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Él acepta este resultado y no solicita al Tribunal que lo sentencie fuera de la ley”.

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Una “llegada involuntaria” y sin beneficios de reducción

La defensa describió los casi dos años que han transcurrido desde la detención de “El Mayo” en territorio estadounidense, calificándola como una “llegada involuntaria a los Estados Unidos”.

A diferencia de otros grandes capos de la droga que buscan acuerdos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para reducir sus años en prisión, la defensa de Zambada señala que el capo no está buscando, ni buscará en el futuro, ninguna reducción de su condena.

Sin juicio ni litigios: Desde el inicio del proceso, “El Mayo” instruyó a sus abogados no interponer mociones previas al juicio ni alargar el caso en los tribunales.

Desde el inicio del proceso, “El Mayo” instruyó a sus abogados no interponer mociones previas al juicio ni alargar el caso en los tribunales. Ahorro millonario al sistema: La defensa argumenta que esta postura cooperativa le ha ahorrado al sistema judicial estadounidense “costos y perturbaciones sustanciales” debido a la enorme magnitud que habría tenido un juicio en su contra.

CIUDAD DE MÉXICO, 26JULIO2024.- Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado por autoridades estadounidense en el Paso Texas, Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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El futuro de “El Mayo”: ¿A qué prisión irá?

El principal objetivo de la carta enviada al juez Brian Cogan, el mismo magistrado que sentenció a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna, no es pelear por la libertad del capo, sino influir en el lugar donde pasará el resto de sus días.

La defensa busca que el Tribunal emita una “recomendación adecuada para su designación dentro de la Oficina Federal de Prisiones (BOP)”, priorizando las condiciones de salud o de seguridad del originario de Sinaloa, dada su avanzada edad y reportes previos sobre su estado médico.

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