Brugada reconoce a trabajadores por apoyo en Mundial; responden con gritos de “bono”

Una vez finalizado el Mundial de futbol, la jefa de Gobierno Clara Brugada hizo este lunes un reconocimiento Mundial a los trabajadores de la ciudad que participaron en los distintos eventos de la justa deportiva en la Ciudad de México.

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¿Por qué los trabajadores pidieron un bono?

La mandataria les entregó medallas, pero los trabajadores gritaron al final del evento: “bono, bono, bono”, en referencia a algún pago extra por las horas adicionales que trabajaron luego de sus horarios ordinarios.

La funcionaria, acompañada de todo el gabinete, dio las gracias a los policías, los agentes viales, los trabajadores de limpia y movilidad, los de salud, los de Gobierno y de participación ciudadana, entre otros.

Demostramos al mundo que la Ciudad de México es una capital de pasión, alegría y la mejor anfitriona del fútbol. Con seguridad, movilidad y el entusiasmo de miles de familias en cada rincón, ¡hicimos historia en esta gran fiesta mundial!



¡Gracias a todas y todos por poner el… pic.twitter.com/n4NbVS7Ior — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 20, 2026

¿Qué dijo Clara Brugada sobre la participación de la Ciudad de México?

A pesar de los cinco muertos que hubo en los festejos en la capital del país, Brugada aseveró en su mensaje que la Ciudad de México fue “la mejor sede mundialista”.

Al homenajearlos, Brugada comparó a los funcionarios públicos con el juego que realizaron varios miembros de la Selección Mexicana.

“Gracias a ustedes la Ciudad de México fue sin duda la mejor sede del mundial, ustedes fueron la fuerza invisible que sostuvo la fiesta más visible del mundo. Ustedes fueron la sangre fría y la serenidad de Tala Rangel para mantener la calma cuando la presión aumentaba; fueron la inteligencia y la visión de Gilberto Mora para leer la situación antes que nadie; ustedes fueron en nuestras calles la agilidad y la velocidad de Quiñones”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Jugamos con la misma camiseta: la del compromiso por la Ciudad de México. Ustedes tuvieron la sangre fría de Tala Rangel, la visión de Gilberto Mora y la velocidad de Quiñones para llegar primero a cada rincón de la ciudad y cuidarnos a todos.



Obtuvimos una gran victoria sobre… pic.twitter.com/QIAt1TT2sT — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 20, 2026

¿Cómo fue la entrega de las medallas?

A la medalla se le puso el nombre de “la pelota vuelve a casa” y se entregó de manera simbólica a varios grupos de trabajadores.

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