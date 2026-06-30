Mundial 2026: Sheinbaum hace llamado a la afición mexicana para recoger su basura en el Ángel de la Independencia y respetar a Ecuador

A unas horas del partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la afición mexicana para vivir la fiesta del futbol con responsabilidad, respeto y civismo.

Sheinbaum pide a mexicanos recoger su basura en el Ángel de la Independencia y respetar a Ecuador



Claudia Sheinbaum llamó a la afición mexicana a celebrar con respeto, recoger su basura en el Ángel de la Independencia y evitar provocaciones contra Ecuador en el Mundial 2026.… pic.twitter.com/a8Cj4U5Wuo — W Radio México (@WRADIOMexico) June 30, 2026

Durante su conferencia matutina de este martes 30 de junio, la mandataria expresó su confianza en que la Selección Mexicana obtendrá un triunfo, pero aprovechó el espacio para enviar un mensaje dirigido a quienes acudirán al Estadio Ciudad de México, al Fan Fest del Zócalo y a los puntos tradicionales de celebración como el Ángel de la Independencia.

Sheinbaum pidió que los festejos no afecten a terceros, que se respete a la selección y a la afición de Ecuador y que los asistentes recojan la basura que generen durante las celebraciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la afición mexicana en el Mundial 2026?

La presidenta aseguró que la pasión por el futbol debe expresarse con respeto hacia todos los participantes del torneo.

“Hay que ser respetuosos siempre de todos los demás”, expresó al referirse al ambiente previo al encuentro entre México y Ecuador, luego de que en redes sociales circularan videos de aficionados mexicanos realizando ruido en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana.

Además, señaló que celebrar un triunfo no debe convertirse en una molestia para otras personas ni afectar la imagen que México proyecta como país anfitrión de la Copa del Mundo.

Sheinbaum también deseó éxito al equipo dirigido por Javier Aguirre y reiteró su confianza en que el Tricolor avanzará a la siguiente ronda del torneo.

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Sheinbaum pide recoger la basura durante los festejos del México vs Ecuador

Otro de los mensajes más destacados fue el relacionado con el cuidado de los espacios públicos.

La mandataria recordó que, tras las celebraciones por los partidos anteriores de la Selección Mexicana, trabajadores de limpia tuvieron que retirar grandes cantidades de residuos en Paseo de la Reforma y otros puntos de reunión.

Por ello, hizo un llamado para que cada persona se haga responsable de la basura que genere y contribuya a mantener limpias las calles.

El exhorto ocurre mientras autoridades federales y de la Ciudad de México desplegaron un operativo especial de seguridad, movilidad y limpieza debido a la gran concentración de aficionados prevista para este martes en el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia y otros espacios públicos donde se seguirá el encuentro.