Sinaloa acumula 46 feminicidios en lo que va de 2026

Mazatlán, Escuinapa y Culiacán son los municipios que presentaron más casos con un total de siete feminicidios en lo que va del mes de julio.

La violencia en Sinaloa continúa como uno de los estados con mayor índice de diversos delitos, entre ellos el feminicidio que a la fecha acumula 46 mujeres asesinadas en manos de alguien cercano, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

Casos registrados durante julio

Tan solo en lo que va del mes de julio se han registrado siete casos en la entidad; de ellos, dos corresponden al municipio de Mazatlán y uno más a Escuinapa, mientras que Culiacán concentra la mayor incidencia acumulada de este delito.

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Fiscalía mantiene investigaciones abiertas

La titular de la dependencia Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que dentro de las investigaciones de algunos casos recientes han identificado como característica común el contexto donde ocurrieron los hechos, principalmente en zonas relacionadas con puntos de venta de droga.

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La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer cada uno de los casos y determinar responsabilidades. Con estos datos, Feminicidios Sinaloa mantiene un registro de 46 casos acumulados en la entidad durante el año.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa atribuye el repunte y la incidencia de los feminicidios principalmente a dos factores: la violencia derivada de los conflictos delincuenciales organizados en la región y a las agresiones letales perpetradas por parejas o exparejas sentimentales

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