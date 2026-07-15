Presenta Sheinbaum Ley para homologar el feminicidio… plantea 70 años de prisión

El proyecto del Ejecutivo contra el feminicidio contempla causas específicas como violencia sexual, prejuicios o asimetría de poder, así mismo 19 agravantes para aumentar la condena, especialmente si la víctima es niña, adolescente o adulta mayor.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

*El proyecto de Ley contempla 10 causas específicas como violencia sexual, prejuicios o asimetría de poder, así mismo 19 agravantes para aumentar la condena, especialmente si la víctima es niña, adolescente o adulta mayor.

Con el fin que se disminuya la posibilidad que un feminicidio quede impune, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa de ley para homologar las sanciones y los protocolos de investigación del feminicidio en todo el país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria destacó que se buscará que todas las fiscalías estatales, traten de manera uniforme el delito de feminicidio, en un proyecto que establece penas de 50 a 70 años de prisión.

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#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein firma iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio; se envía al Congreso de la Unión para discusión.



Busca homologar investigación en las 32 entidades federativas,… pic.twitter.com/dcZzja0RL9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 15, 2026

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio. Evitar al máximo que, si se conoce la presunción del culpable, cerca del 90 por 100 de los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja o por algún familiar directo. Y muchas veces, aunque la familia le diga a la fiscalía que vivía violencia, difícilmente puede reconocerse o se dice por qué no lo denunció previamente la mujer, cuando muchas veces no lo denunció por miedo. Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos 0 impunidad frente a los feminicidios”.

La Primera Mandataria indicó que si bien los feminicidios están disminuyendo en el país, todavía ocurren muchos que quedan impunes, por lo que dijo, debe seguirse trabajando en todos los órdenes de gobierno.

“En nuestro país, aún y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios, y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción. Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, por un lado, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación, a través de el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, y el trato digno entre las personas, y la no discriminación y el no al machismo, como también la 0 impunidad frente al delito de feminicidio”.

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Previamente Luisa María Alcalde Luján, consejera Jurídica de la Presidencia explicó que el feminicidio es el delito de privar de la vida a una mujer por razones de género. Señaló que el proyecto contempla 10 causas específicas como violencia sexual, prejuicios o asimetría de poder, así mismo 19 agravantes para aumentar la condena, especialmente si la víctima es niña, adolescente o adulta mayor.

“Se homologa el tipo penal, comete el delito de feminicidio a la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género. Y se establecen 10 razones de género, entre ellas, signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima, contextos de asimetría de poder. Se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión, y se establecen 19 agravantes para para aumentar la pena en diferentes circunstancias. Entre otras, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor”.

Explicó que La ley establece que, además de la prisión, el feminicidio conlleva sanciones adicionales como la pérdida de derechos sucesorios, tutela, guarda, patria potestad, y en el caso de servidores públicos, destitución e inhabilitación.

“Responsabilidades adicionales. Además de la pena privativa de libertad, la ley contempla sanciones adicionales, como pérdida de derechos sucesorios, pérdida de tutela y guarda y custodia, pérdida de patria potestad, y también destitución e inhabilitación en el caso de tratarse de servidores públicos. Se prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio de servidores públicos. Se prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio. El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles. No es un delito que pueda prescribir”.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, explicó que el objetivo de esta iniciativa es también la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad por feminicidio, junto con la revisión y actualización del protocolo de atención. Destacó que esto busca garantizar certeza jurídica y protección integral a menores y víctimas sobrevivientes.

“La creación del registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, a la par se está revisando y actualizando el protocolo de atención a en este en este sentido, porque es muy importante para dar certeza jurídica y certeza de vida a los niños y las niñas que van transitando muchas veces sin esa certeza para conocer cuántos son, en dónde están y poderles brindar toda la protección y la atención del estado. Y además, pues, los planes integrales de protección para aquellas víctimas que sean sobrevivientes, que hayan sobrevivido justamente a una tentativa y que requieren de una política articulada en materia de atención”.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que para la aplicación de la nueva Ley, se deberá contar con fiscalías especializadas en procuradurías locales y fiscalías para cumplir con el conocimiento, investigación y persecución del delito de feminicidio, además enfatizó que se contará con Ministerios Públicos, policías, personal técnico y pericial especializado y capacitado en atención a víctimas, garantizando la reparación del daño.

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