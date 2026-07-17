Alejandro Moreno acusa opacidad del gobierno ante las denuncias en Baja California

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “los narcopoliticos” de Morena exhiben una patética y vergonzosa imagen de corrupción en Baja California con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, entre toda una multitud de morenistas ligados con el narcotráfico.

MORENA protege, financia y encubre a los cárteles del crimen organizado; entrega posiciones de gobierno a criminales para que operen desde el poder y les garantiza impunidad.



Por eso debe ser catalogado como lo que es: un narcopartido y una organización terrorista. pic.twitter.com/EhsbAhoysE — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 17, 2026

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¿Qué acusó Alejandro Moreno contra Morena?

En un videomensaje en redes sociales, el dirigente del tricolor pintó un panorama desolador al interior de Morena, sostuvo que el partido guinda cayó en un caos absoluto y presenta la viva imagen de “sálvese quien pueda”.

“Unos cantan por aquí. Otros se contradicen por allá y entre todos se delatan, porque ya no encuentran cómo esconder sus nexos con los cárteles del crimen organizado. Parece que les echaron insecticida. Están corriendo como lo que son: viles cucarachas y viles ratas. Hoy se sabe que existen investigaciones de enorme gravedad sobre los vínculos de la gobernadora de Morena en Baja California, Marina del Pilar. Ese pacto con los cárteles del crimen organizado”.

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¿Qué dijo sobre Jaime Bonilla y López Obrador?

Moreno Cárdenas subrayó que un integrante de su mismo movimiento político, el ex gobernador bajacaliforniano, Jaime Bonilla, ha confirmado las alianzas de la actual gobernadora con los cárteles del crimen organizado. Y que incluso, desde antes, se lo había denunciado al entonces presidente López Obrador, quien no hizo nada al respecto, al contrario le dio carpetazo al asunto.

“Bonilla lo dejó claro: Andrés Manuel López Obrador, el cínico, corrupto y narco Presidente, sabía perfectamente lo que estaba pasando en Baja California. Él siempre lo supo. Sabía que el gobierno del estado estaba entregando la plaza a los cárteles del crimen organizado y convirtiendo esa administración pública en una estructura criminal, en una parte más del cártel”. —

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Cuál fue el mensaje final del dirigente del PRI?

El máximo jefe del PRI sostuvo que la podredumbre alcanza a todos los morenistas, sobre todo a los NarcoJuniors de López Obrador: José Ramón, Andy y Bobby; a los narcogobernadores, que hoy con plena impunidad, no pasa nada con ellos, a Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, a la propia Marina del Pilar.

Todos ellos forman parte del mismo entramado de corrupción, impunidad y complicidades con los cárteles del crimen organizado, aseveró.

En este mensaje en redes sociales, “alito” remarcó que la narco dictadura terrorista y comunista de Morena es una amenaza real para todo México, por ello, el gobierno de los Estados Unidos impulsa y apoya una estrategia global para frenar el radicalismo político de estos cínicos y corruptos de izquierda populista.

Finalmente el líder nacional del PRI aseguró que su partido es el único que puede salvar a los mexicanos, pues el tricolor tiene experiencia, sí sabe gobernar y sí sabe cómo devolverle la paz a las familias mexicanas.

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