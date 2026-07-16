¿Por qué el Pentágono quiere medir la testosterona de los soldados? Hegseth quiere tropas de elite para la guerra

Por qué quieren que los soldados de EE.UU. tengan niveles más altos testosterona. Getty Images

El Pentágono anunció un nuevo programa que ha generado un intenso debate dentro y fuera de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que las Fuerzas Armadas implementarán pruebas anuales de testosterona para los militares de 30 años o más, mientras que el personal menor de esa edad podrá someterse al examen de forma voluntaria.

La medida forma parte de una estrategia para reforzar la preparación física y operativa del ejército estadounidense. Según Hegseth, el objetivo es detectar posibles deficiencias hormonales que puedan afectar el rendimiento de los soldados y, en caso de ser necesario, ofrecerles tratamiento de reemplazo de testosterona de manera voluntaria.

¿Por qué el Pentágono quiere medir la testosterona de los soldados?

Pete Hegseth explicó que, conforme avanza la edad, los niveles de testosterona pueden disminuir de forma natural, lo que podría impactar la resistencia física, la fuerza muscular, la recuperación y otros aspectos relacionados con la capacidad operativa de los militares.

Por ello, las pruebas se incorporarán a las evaluaciones médicas periódicas que ya realiza el Departamento de Defensa. Los soldados que presenten una deficiencia confirmada podrán decidir si reciben terapia de reemplazo hormonal, la cual no será obligatoria.

La administración del presidente Donald Trump ha respaldado la iniciativa como parte de una política enfocada en fortalecer la preparación de las Fuerzas Armadas y elevar los estándares físicos del personal militar.

¿Qué críticas ha recibido la medida?

El anuncio no estuvo exento de polémica. Diversos especialistas en endocrinología y urología señalaron que la disminución de testosterona no debe diagnosticarse únicamente mediante un análisis de sangre, sino que también deben evaluarse síntomas clínicos, antecedentes médicos y otros factores relacionados con la salud del paciente.

Además, organizaciones médicas recordaron que la terapia de reemplazo hormonal puede tener efectos secundarios y debe indicarse únicamente cuando existe una deficiencia comprobada y bajo supervisión especializada.

También surgieron cuestionamientos desde sectores políticos y sociales, que consideran que la medida responde más a una visión ideológica sobre la masculinidad dentro de las Fuerzas Armadas que a una necesidad médica generalizada.

¿Cuándo comenzarán las pruebas de testosterona?

El Pentágono informó que el programa comenzará a integrarse en las evaluaciones médicas anuales de los militares mayores de 30 años durante 2026.

Hasta ahora, el Departamento de Defensa no ha detallado cuántos elementos podrían recibir tratamiento ni el presupuesto destinado al programa. Lo que sí confirmó es que las pruebas formarán parte de la estrategia para mantener a las tropas en su “máximo nivel” de preparación física y operativa, una decisión que ya abrió un amplio debate sobre el futuro de la salud militar en Estados Unidos.