Nueva verificación obligatoria: Confirman quiénes deberán cumplirla en agosto de 2026

Los concesionarios del transporte público en Morelos deberán prepararse para un nuevo periodo de verificación vehicular obligatoria que iniciará en agosto de 2026, como parte de las acciones de modernización del sistema de movilidad impulsadas por el Gobierno estatal.

La medida forma parte de la estrategia para reducir emisiones contaminantes, mejorar las condiciones mecánicas de las unidades y garantizar un servicio más seguro para los usuarios. Además, está vinculada a los compromisos asumidos por la administración estatal para renovar el transporte público y fortalecer la supervisión del parque vehicular.

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¿Quiénes deberán cumplir con la verificación obligatoria en Morelos?

La obligación aplica para las unidades destinadas al transporte público de pasajeros, tanto con itinerario fijo como para otras modalidades reguladas por la Coordinación General de Movilidad y Transportes del estado.

De acuerdo con las disposiciones que forman parte del proceso de actualización del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, los concesionarios deberán presentar sus unidades dentro del calendario establecido para mantener vigente su autorización de circulación.

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Morelos: ¿Por qué será obligatoria la verificación en agosto de 2026?

El Gobierno de Morelos ha señalado que la modernización del transporte público no solo contempla ajustes tarifarios, sino también medidas para mejorar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones ambientales del servicio.

Dentro de este proceso, la verificación vehicular representa un elemento clave para asegurar que las unidades cumplan con los estándares de emisiones contaminantes y funcionamiento mecánico, además de ofrecer un servicio más eficiente para la población.

¿Habrá beneficios para los concesionarios?

En años recientes, el Gobierno estatal ha otorgado incentivos y facilidades administrativas para que los concesionarios regularicen sus trámites relacionados con control vehicular y verificación.

Para el proceso correspondiente a agosto de 2026, las autoridades recomendaron a los propietarios de unidades mantenerse atentos a la publicación del calendario oficial, los requisitos y las fechas disponibles en los verificentros autorizados.

Con estas acciones, Morelos busca avanzar hacia un sistema de transporte público más moderno, seguro y con menor impacto ambiental, al tiempo que fortalece el cumplimiento de las normas de verificación vehicular en toda la entidad.