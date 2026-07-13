Verificación gratis en 2026: estos carros en Edomex no pagan durante el segundo semestre

Los vehículos eléctricos, híbridos y con constancias especiales pueden acceder a la verificación vehicular gratuita durante el segundo semestre de 2026.

Ya arrancó la segunda mitad de 2026 y hay buenas noticias para algunos automovilistas que circulan o portan placas del Estado de México porque durante julio y el resto del segundo semestre, ciertos vehículos pueden hacer la verificación vehicular sin pagar el costo del trámite.

Eso sí, hay un detalle importante. El beneficio solo aplica para el pago, porque la obligación de verificar sigue vigente. Es decir, aunque no tengas que desembolsar dinero por la verificación, sí debes acudir dentro de las fechas que marca el calendario.

¿Qué vehículos tienen verificación vehicular gratis en 2026?

Los automóviles que pueden realizar este trámite sin pagar son:

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos que cuenten con constancia tipo E.

Vehículos con constancia tipo D por discapacidad.

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¿Los autos exentos tienen que pagar algo?

En el caso de los vehículos con constancia tipo E y otros autos exentos, existe la posibilidad de realizar un pago voluntario de 630 pesos.

¿Qué requisitos necesitas para verificar?

Si ya te toca hacer el trámite, solo necesitas llevar documentación vigente:

Tarjeta de circulación.

Identificación oficial.

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Calendario de verificación para el segundo semestre de 2026

Las fechas dependen de la terminación de tu placa y del color del engomado.

Si tu engomado es amarillo y tu placa termina en 5 o 6, te corresponde verificar entre julio y agosto. La fecha límite es el 31 de agosto.

Si tu engomado es rosa y la placa termina en 7 u 8, deberás verificar entre agosto y septiembre. El plazo vence el 30 de septiembre.

Si tienes engomado rojo y terminación 3 o 4, podrás realizar el trámite entre septiembre y octubre, con fecha límite al 31 de octubre.

Para los vehículos con engomado verde y terminación 1 o 2, el periodo va de octubre a noviembre y concluye el 30 de noviembre.

Finalmente, si tu engomado es azul y la placa termina en 9 o 0, deberás verificar entre noviembre y diciembre, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre.

¿Y si tu auto es híbrido o eléctrico?

Tener un vehículo híbrido o eléctrico no significa que puedas olvidarte de la verificación porque el trámite sigue siendo obligatorio. La diferencia es que, si cuentas con la constancia tipo E o tu vehículo está dentro de los supuestos de exención, no tendrás que pagar el costo habitual, siempre y cuando acudas en las fechas que marca el calendario.

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