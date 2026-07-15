Afores con buen desempeño en los últimos 18 meses, pese a volatilidad: AMAFORE

Lo importante a futuro es la inversión a largo plazo, domiciliar una aportación adicional a tu Afore es una opción: AMAFORE

Lo importante para el retiro es el largo plazo, el objetivo es lo que tengamos cuando lleguemos al momento del retiro, afirmó Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro), quien hizo un recuento del rendimiento del primer semestre del año que afirma “fue bueno en general”, pero para un futuro con tranquilidad, recomendó el ahorro domiciliado a través de Afore Móvil.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, Lanzagorta detalló el estatus de las Afores, “con un crecimiento de más de 400 mil millones de pesos a pesar de que en junio fue de 7 mil 700 millones de pesos, el semestre cierra con buen desempeño, las Afores han tenido un buen desempeño en los últimos 18 meses”.

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Afores revierten pérdidas de marzo y cierran primer semestre con plusvalías#AlAire | Marinieves Lanzagorta, Vicepresidenta de vinculación en Amafore#NegociosW con @JLeyvaReus



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Lo que viene a futuro para las Afores

Para el segundo semestre del año, la vicepresidenta de vinculación de Amafore, reconoció sin atreverse a pronósticos que “ la volatilidad puede seguir, los conflictos internacionales afectan muchísimo los mercados financieros , los resultados son mixtos; yo esperaría más volatilidad en el segundo semestre del año y esperemos cerrar el año con números positivos”.

Y refirió que la maximización de las inversiones tiene que ver más a largo plazo, por lo que, si el objetivo es el ahorro para unas vacaciones el próximo año, lo mejor es no invertir en instrumentos con alta volatilidad, pero si el objetivo es patrimonial para un futuro, “lo mejor para que esto crezca es invertir en instrumentos que sí son sujetos de volatilidad, que los mercados pueden fluctuar, pero que en el largo plazo siempre, siempre crecen”.

Resaltó que “hoy en día tenemos más del 54% del dinero de las Afores son rendimientos y siempre tendremos más dinero del que invertimos”.

Mari Nieves recordó a los trabajadores más cercanos al retiro, ”que las sociedades de inversión que tienen sus recursos invierten en instrumentos que son muy estables y difícilmente van a tener una minusvalía, en esas cuentas ya tenemos rendimientos positivos siempre”.

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¿Qué puede hacer un trabajador para tener una mejor pensión?

Tomar decisiones hoy y olvidarse del problema, importante consultar cómo vas en tu estado de cuenta, pero la decisión de todos los meses desprenderte de algo y enviarlo es difícil en términos de la economía conductual sin embargo lo mejor que podemos hacer en Afore y otra alternativa es una inversión a largo plazo domiciliada, es decir que se haga el ahorro sin que yo tenga que tomar la decisión cada quincena, lo que se puede hacer desde Afore Móvil.

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