A 29 años de existencia, Afores consolidan el ahorro para el retiro en México

A 29 años de implementarse el Sistema de pensiones para el retiro, las Afores administran prácticamente 9 billones de pesos, 25% del PIB de México, el gran logro es que el sistema lo ha dejado madurar, operar y convertirse en el segundo intermediario financiero de mayor tamaño en México, con cuentas de 70 millones de personas trabajadoras y trabajadores que a nivel de ahorro individual es la primera fuente de ahorro financiero de las familias, afirmó el presidente de la AMAFORE, Guillermo Zamarripa en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

Zamarripa recordó que en 2020 el sistema se reformó y se modificaron tres parámetros, uno aumentar la cuota de aportación que pasa de 6.5 al 15% con lo que el sistema puede dar pensiones adecuadas.

El segundo se bajó la elegibilidad de las semanas a 1 mil semanas y se mejoraron las pensiones mínimas garantizadas.

El Retiro en México: A 29 años de la Reforma de 1997#AlAire | Guillermo Zamarripa, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE#NegociosW con @JLeyvaReus



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Con más de 100 mil trabajadores pensionados con la Ley 97, dijo, tenemos tazas de reemplazo promedio superiores al 70%, que es muy buena, por lo que afirmó “el sistema sí está cumpliendo con lo que se esperaba”.

A la Ley 73 se les dio la opción de jubilación y hay varias personas que han optado por la 97, porque la pensión mínima garantizada y las semanas les daba un resultado más favorable, lo que afirmó “quiere decir que la Ley sí está dando resultados”.

Otro elemento que consideró para entender el sistema de pensiones dijo en 97 se decía la gente se va a retirar con su Afore, hoy llegar a los 65 años la parte de Afore es un componente, pero se tiene también la pensión de Adultos Mayores, por lo que, quien llega a los 65 a jubilarse tiene doble beneficio, por lo que afirmó “se está dando una buena red de seguridad para la vejez”, Asimismo recordó que el trabajador tiene 5% del Infonavit, el sistema está funcionando por parámetros correctos.

Cuando se llega al 15% y la gente empieza a cotizar toda su vida laboral, se tendrán tazas de reemplazo alrededor de esos niveles, por lo que el Sistema de pensiones dará un buen ingreso.

El diseño estructural del sistema no se basa en cuenta individual o no; el tema fundamental es cuáles son los parámetros para que el ahorro te dé algo razonable.

El futuro del Sistema de Pensiones

Hoy en día hay menos nacimientos por mujer y México ya está por debajo del 2.1 de taza de natalidad y la gente vive más, por lo que los arreglos pensionarios se tienen que adecuar a esta realidad.

Se necesita un stock de ahorro que México ya está construyendo y es una cuarta parte del PIB, no obstante, reconoció que “no es suficiente”, porque hay países como Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos o Suiza en donde el ahorro para financiar el retiro es de más de 100% del PIB; por ello dijo “hay mucho camino por recorrer, pero vamos por el camino correcto”.

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Recomendaciones para fortalecer el ahorro para el retiro

• para emprendedor independiente, profesionista independiente, piensen en su retiro desde que son jóvenes; entren a la modalidad de trabajadores independientes en el IMSS aporten a su Afore como si fuera un trabajo formal.

• Para quien entra y sale del trabajo formal, que entienda su situación para llegar al mínimo de semanas, que le echen ganas para estar en la formalidad.

• Para quien tiene mayores ingresos, que recuerden que las pensiones mínimas garantizadas no serán suficientes, vayan haciendo un ahorro dependiente.

• Quienes sí están en nómina, que chequen con qué salario los tiene registrados, si su salario es la mitad de lo que realmente gana su pensión va a cotizarse de acuerdo con lo registrado, no a lo que realmente ganan.

La situación de cada persona define la mejor decisión de acuerdo con sus circunstancias; estudien y empiecen a diseñar sus afores, si no tomamos decisiones correctas, cuando llegue a los 60 va a ser demasiado tarde.

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