Renovación de la Línea 3 del Metro inicia sin cierres y mantendrá tarifa de 5 pesos

Al insistir que seguirán las inversiones al transporte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que las obras de renovación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estarán iniciando con la estación Universidad para rehabilitar las que enlazan el sur con el norte de la capital del país.

TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX revela cuánto invierte en reparar destrozos y actos de vandalismo

Desde dicha estación, la mandataria local adelantó que la obra tendrá un costo de 40 mil millones de pesos sin incrementar el costo del pasaje, además dijo, sin cierre alguno en el transporte.

“Se va a implementar bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones, cierres e interrupciones del servicio. Esto significa que la obra que se tiene contemplada va a priorizar los trabajos por la noche, los fines de semana, por etapas, por tramos con el menor tiempo de afectaciones, pues es necesario tener tiempo para esta gran intervención, pero lo que estamos haciendo y lo que estamos diseñando es que tenga la menor afectación a la población”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La Línea 3 del Metro inicia una nueva etapa. Su modernización integral con una inversión histórica de más de 40 mil millones de pesos para ofrecer un servicio más seguro, eficiente y digno para millones de personas.



Lo haremos sin cerrar estaciones este año y sin aumentar la… pic.twitter.com/mG5pduGtWJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 14, 2026

¿Subirá el precio del boleto del Metro?

Insistió que el servicio no se interrumpirá en este proyecto que se realizará en coinversión. También destacó que las obras tendrán como objetivo modernizar integralmente los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios, además que se comprometió a mantener los mejores sistemas para la protección de líneas; las obras enfatizó, no significarán un costo mayor por boleto.

“Nuestro gobierno confirma ese compromiso de mantener el boleto a 5 pesos y al metro, el subsidio al metro como el mayor programa social que se tiene. A veces se olvida que cada boleto del metro cuesta alrededor de 13 pesos y que se vende al público a 5 pesos y esa diferencia lo absorbe el gobierno como un subsidio, porque sabemos perfectamente lo que significa aumentar el precio del metro, entonces reiteramos mantener la tarifa del metro”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Anunciamos la renovación integral de la Línea 3 del @MetroCDMX desde la estación Universidad. Estar hoy aquí es recordar que esta Ciudad se ha construido con la rebeldía y el anhelo de justicia de sus jóvenes. Como bien plasmó Elena Poniatowska en "La noche de Tlatelolco", la… pic.twitter.com/JFr3uuzDKX — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 14, 2026

¿Qué obras contempla el proyecto de modernización?

Brugada Molina explicó que entre las obras se transformará el sistema de control de trenes y señalización, priorizando la videovigilancia y accesibilidad de las personas.

“Primero, compraremos 45 trenes completamente nuevos, modernos, equipados con la tecnología más avanzada. Segundo aspecto, rehabilitaremos integralmente el sistema de vías. Las vías de la Línea 3 presentan un desgaste. Por ello, se va a sustituir completamente los rieles. También, hay en partes de esta Línea 3 problemas con hundimientos diferenciales y desniveles, que tienen que corregirse. Nos va a ayudar a tener viajes más seguros, más cómodos, más rápidos y, sobre todo, que vamos a estar evitando parar a cada momento”. —

Recordó que la línea cuenta con 23 kilómetros, 21 estaciones y más de un millón de usuarios diarios, además dijo, tiene siete transbordos a otras líneas del Metro y 13 conexiones al Metrobús.

✨🚇 En el Gobierno de la Ciudad de México seguimos avanzando en materia de movilidad, por ello, la #JefaDeGobierno presentó el proyecto para la renovación de la Línea 3 del Metro, que se realizará sin detener el servicio para no afectar la movilidad de las y los usuarios. 🚈 ✨… pic.twitter.com/LmremW2uAP — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 14, 2026

Esta línea del Metro trasladó tan solo el año pasado, a más de 175 millones de personas convirtiéndose en la segunda línea con mayor demanda en la red que marca el inicio de una transformación contemplada en el programa de movilidad de la capital.

En Vivo | Acompáñame a la presentación del proyecto de intervención de la Línea 3 del Metro. https://t.co/VR1TA14QVr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 14, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información