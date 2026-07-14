Renovación de la Línea 3 del Metro inicia sin cierres y mantendrá tarifa de 5 pesos
La renovación de la Línea 3 del Metro comenzará con una inversión de 40 mil millones de pesos, sin cierres totales del servicio y manteniendo la tarifa de 5 pesos por viaje.
Al insistir que seguirán las inversiones al transporte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que las obras de renovación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estarán iniciando con la estación Universidad para rehabilitar las que enlazan el sur con el norte de la capital del país.
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Desde dicha estación, la mandataria local adelantó que la obra tendrá un costo de 40 mil millones de pesos sin incrementar el costo del pasaje, además dijo, sin cierre alguno en el transporte.
“Se va a implementar bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones, cierres e interrupciones del servicio. Esto significa que la obra que se tiene contemplada va a priorizar los trabajos por la noche, los fines de semana, por etapas, por tramos con el menor tiempo de afectaciones, pues es necesario tener tiempo para esta gran intervención, pero lo que estamos haciendo y lo que estamos diseñando es que tenga la menor afectación a la población”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
¿Subirá el precio del boleto del Metro?
Insistió que el servicio no se interrumpirá en este proyecto que se realizará en coinversión. También destacó que las obras tendrán como objetivo modernizar integralmente los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios, además que se comprometió a mantener los mejores sistemas para la protección de líneas; las obras enfatizó, no significarán un costo mayor por boleto.
“Nuestro gobierno confirma ese compromiso de mantener el boleto a 5 pesos y al metro, el subsidio al metro como el mayor programa social que se tiene. A veces se olvida que cada boleto del metro cuesta alrededor de 13 pesos y que se vende al público a 5 pesos y esa diferencia lo absorbe el gobierno como un subsidio, porque sabemos perfectamente lo que significa aumentar el precio del metro, entonces reiteramos mantener la tarifa del metro”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
¿Qué obras contempla el proyecto de modernización?
Brugada Molina explicó que entre las obras se transformará el sistema de control de trenes y señalización, priorizando la videovigilancia y accesibilidad de las personas.
“Primero, compraremos 45 trenes completamente nuevos, modernos, equipados con la tecnología más avanzada. Segundo aspecto, rehabilitaremos integralmente el sistema de vías. Las vías de la Línea 3 presentan un desgaste. Por ello, se va a sustituir completamente los rieles. También, hay en partes de esta Línea 3 problemas con hundimientos diferenciales y desniveles, que tienen que corregirse. Nos va a ayudar a tener viajes más seguros, más cómodos, más rápidos y, sobre todo, que vamos a estar evitando parar a cada momento”.—
Recordó que la línea cuenta con 23 kilómetros, 21 estaciones y más de un millón de usuarios diarios, además dijo, tiene siete transbordos a otras líneas del Metro y 13 conexiones al Metrobús.
Esta línea del Metro trasladó tan solo el año pasado, a más de 175 millones de personas convirtiéndose en la segunda línea con mayor demanda en la red que marca el inicio de una transformación contemplada en el programa de movilidad de la capital.