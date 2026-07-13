Caso Ana Amelí: Vanessa Gámez, madre de la joven, expone la pasividad de las autoridades en la búsqueda de personas

Estoy muy cansada de un año dolor, de búsqueda lamentablemente, seguimos sin respuestas claras, lo que “es un hecho que alguien se la llevó de ahí, no tenemos pista clara de quién pudo haber sido”, compartió Vanessa Gámez la madre de Ana Amelí, joven desaparecida hace un año en la zona del Pico del Águila en el Ajusco.

En el espacio de “Así Las Cosas” compartió que ante el “incumplimiento de las autoridades”, desde Seguridad Nacional obtuvieron apoyo para encontrar una agencia de búsqueda y “el trabajo que hicieron por seis meses fue entregado a la Fiscalía” ante los cuestionamientos.

Lamentó que actualmente la cifra de desapariciones se ubique “entre 45 personas al día, de los cuales “más del 80% tienen anomalías y omisiones”.

“La autoridad como policías de investigación son omisos” cuando se les pide el acceder a las cámaras del C5.

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"45 a 50 desapariciones al día en México y un 80% de negligencia de las autoridades"



Teniendo las cámaras del C5 y los videos del Metro, la policía tardó 20 días en buscar a un joven extraviado. Al final "la familia fue la que lo encuentro", Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí… pic.twitter.com/Njrkm2BzRe — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 13, 2026

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Vanessa refirió un caso de hace tres semanas cuando un joven enfermo de sus facultades se perdió en la Línea 2 del Metro y tuvieron que pasar 20 días para que su familia finalmente lo encontrara por sus propios medios, pues aún teniendo las cámara de vigilancia las autoridades nunca dieron facilidades. “Es frustrante que en casos sencillos no puedan dar respuesta. Es indignante”.

Por ello. afirmó que aunque existe la tecnología para buscarlos haya omisiones para encontrarlos.

Ayer en el Ángel de la Independencia en el aniversario de la desaparición de Ana Amelí, familiares de desaparecidos se dieron cita para visibilizar la situación y las fallas de las autoridades que prevalecen en la mayoría de los casos

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