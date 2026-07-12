Jorge Romero acusa que Morena prepara el regreso de Ruben Rocha Moya a Sinaloa

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó que el Gobierno Federal prepara las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que al que llamó “narcogobernador” Rubén Rocha Moya, regrese a su cargo en Sinaloa y vuelva a tomar las riendas de la entidad que dijo, está infiltrada por el crimen organizado.

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¿Qué señaló el PAN sobre Rubén Rocha?

A través de un comunicado, el líder del albiazul se pronunció porque el Gobierno Federal investigue realmente los señalamientos contra el mandatario con licencia, señalado por el Departamento de Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado y es que, de acuerdo al PAN, más allá de condenarse a nadie sin juicio, se debe transparentar el procedimiento sin el uso de las instituciones mexicanas para fabricar impunidad.

Romero Herrera destacó que la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los graves señalamientos formulados en su contra, sino luego de más de dos meses de ausencia pública y bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo.

“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa”. —

El Gobierno Federal prepara regreso del narcogobernador Rocha Moya.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/kWj8TE8TDZ — Acción Nacional (@AccionNacional) July 12, 2026

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¿Qué investigaciones pide transparentar el PAN?

Romero Herrera recordó que Rocha Moya no renunció ni fue separado definitivamente del cargo. Su licencia temporal es temporal y, mientras no exista una resolución que se lo impida, conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la actual gobernadora interina.

El presidente nacional del PAN sostuvo que siguen sin esclarecerse elementos de enorme gravedad, entre ellos la acusación judicial en Estados Unidos, el presunto apoyo criminal durante la elección de 2021, la posible entrega de áreas del gobierno estatal a operadores del crimen organizado, las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos sobre recursos ilícitos y contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha.

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¿Qué solicita el partido al Gobierno Federal?

Ante ello, Acción Nacional reiteró que continuará actuando con responsabilidad y firmeza en la defensa de México, convencido de que proteger la Patria, la Familia y la Libertad implica combatir siempre la impunidad y fortalecer la legalidad en beneficio de todas y todos los ciudadanos.

Finalmente, Jorge Romero consideró que la Fiscalía General de la República debe transparentar el estado de las investigaciones y el Congreso de Sinaloa informar cuál sería el procedimiento ante un eventual regreso del gobernador con licencia.

“Si Rocha regresa, no será porque los señalamientos hayan desaparecido ni porque haya sido declarado inocente. Será porque el Gobierno Federal decidió despejarle el camino, protegerlo y devolverle el poder. El PAN se seguirá oponiendo a que Sinaloa siga siendo entregado a la narcopolítica”. —

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