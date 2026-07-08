Ricardo Anaya exige detener a Rocha Moya por caso de “El Mayo” Zambada

Que detengan al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exigió este miércoles el líder del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, el legislador dijo que es inaceptable que el gobierno de Morena oculte por cinco años la declaración de Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República.

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¿Qué opinó sobre Ken Salazar y el caso de “El Mayo” Zambada?

El panista también sentenció que acusar al exembajador Ken Salazar de que pudo haber mentido sobre la captura y traslado de “El Mayo” Zambada es un simple distractor.

🔴El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que el gobierno está más preocupado por saber cómo fue capturado Ismael 'El Mayo' Zambada que por investigar los presuntos vínculos que, según dijo, el propio narcotraficante ha señalado con políticos de Morena.



“Lo… pic.twitter.com/8SXJJs15uS — W Radio México (@WRADIOMexico) July 8, 2026

¿Qué señaló el senador del PAN?

Lo preocupante, dijo, es todo lo que “El Mayo” Zambada ha declarado sobre sus vínculos con políticos de Morena.

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