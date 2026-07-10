Jorge Jesus es el nuevo DT de Portugal tras el fracaso en el Mundial 2026

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció oficialmente este viernes la llegada de Jorge Jesus como nuevo seleccionador nacional. El entrenador de 71 años firmó un contrato por cuatro años, que lo llevará hasta el Mundial 2030, torneo que Portugal coorganizará junto a España y Marruecos.

Jorge Jesus / Yasser Bakhsh Ampliar

Tras la eliminación de la selección de Portugal en octavos de final del Mundial 2026 ante España y la salida de Roberto Martínez, la FPF apostó por un técnico de casa con vasta experiencia y un estilo ofensivo que ilusiona a los aficionados.

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¿Quién es Jorge Jesus? Trayectoria de un ganador

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, nacido en Amadora el 24 de julio de 1954, es uno de los entrenadores más exitososdel fútbol portugués. Su carrera incluye dos etapas en Benfica, donde ganó múltiples ligas y llegó a una final de Europa League, pasos por Sporting CP, Flamengo equipo con el que conquistó la Libertadores y el Brasileirão, Fenerbahçe y, recientemente, Al-Nassr de Arabia Saudita, donde dirigió a Cristiano Ronaldo y levantó el título de la Saudi Pro League en la temporada 2025-26.

Conocido por su fútbol dinámico, presión alta y atención al detalle, “JJ” llega a la selección sin experiencia previa en selecciones, pero con un bagaje de títulos que lo posicionan como el líder ideal para reconstruir el proyecto luso.

El reencuentro con Cristiano Ronaldo: ¿CR7 seguirá hasta 2030? Uno de los grandes atractivos de este nombramiento es su relación con Cristiano Ronaldo. Jesus ya trabajó con el capitán portugués en Al-Nassr y ha declarado públicamente que “Ronaldo nunca será un problema” y que sigue siendo “un símbolo del fútbol portugués”.

Jorge Jesus dirigiendo al Al-Nassr / Eurasia Sport Images Ampliar

El DT invitó expresamente a CR7 a continuar en la Selección de Portugal para la UEFA Nations League 2026/27, la Eurocopa 2028 y, muy probablemente, el Mundial 2030 en casa. La decisión final está en manos del astro, pero el respaldo de Jesus aumenta significativamente las chances de que el máximo goleador histórico siga vistiendo la camiseta de Portugal.

Objetivos claros: Nations League, Euro 2028 y Mundial 2030

El contrato de Jorge Jesus abarca:

• UEFA Nations League 2026/27 (debut el 24 de septiembre ante Gales).

• Eurocopa 2028.

• Mundial 2030 (como local).

La FPF busca una renovación generacional equilibrada con la experiencia de veteranos, y Jesus es el técnico perfecto para implementar ese cambio cultural.

¿Por qué Jorge Jesus era la opción ideal?

• Conocimiento del fútbol portugués: Entiende la idiosincrasia de los jugadores lusos.

• Éxito reciente con CR7: Genera confianza inmediata en el vestuario.

• Estilo ganador: Ha demostrado capacidad para maximizar plantillas talentosas.

• Carácter fuerte: Ideal para gestionar egos y motivar a un grupo que necesita volver a ilusionarse.