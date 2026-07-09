Licencia digital Tlaxcala: Así puedes obtener la versión electrónica de tu licencia de conducir

Si vives en Tlaxcala y estás por renovar tu licencia de conducir, hay una buena noticia. La licencia digital Tlaxcala ya está disponible para las personas que realicen este trámite, permitiéndoles llevar una versión electrónica del documento en su teléfono celular, además de la credencial física.

¿Cómo obtener la Licencia digital Tlaxcala?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), las personas que expidan o renueven su licencia de conducir podrán acceder también a la versión digital. Para obtenerla solo es necesario:

Tramitar o renovar la licencia de conducir en Tlaxcala

Descargar la aplicación oficial licencia digital Tlaxcala en un dispositivo móvil

Registrarse con los datos solicitados

Validar la identidad del titular

Iniciar sesión para visualizar la licencia electrónica

La autoridad estatal informó que no es necesario realizar un pago extra, ya que la licencia digital está vinculada a la licencia física vigente y ambas comparten la misma vigencia. Además, el documento electrónico cuenta con mecanismos de seguridad para verificar su autenticidad.

¿La licencia digital tiene la misma validez que la física?

La Secretaría de Movilidad y Transporte explicó que la licencia digital Tlaxcala tiene la misma validez jurídica que la versión física dentro del territorio nacional. Sin embargo, las autoridades recomiendan conservar ambos documentos, ya que la licencia digital funciona como un respaldo que puede consultarse fácilmente desde el teléfono celular en caso de ser necesario.

Entre sus principales beneficios destacan la posibilidad de acceder al documento en cualquier momento, disminuir el riesgo de pérdida y agilizar algunos procesos de verificación.

¿Quiénes pueden tramitar la Licencia digital Tlaxcala?

Este beneficio está dirigido a las personas que cuenten con una licencia emitida por el Gobierno de Tlaxcala y que realicen el trámite de expedición o renovación. Las autoridades recordaron que el proceso para obtener la licencia física continúa realizándose en los módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde también se pueden consultar los requisitos, costos y tipos de licencia disponibles.

Con esta herramienta, Tlaxcala se suma a las entidades que impulsan la digitalización de documentos oficiales, ofreciendo a las y los conductores una forma más práctica y segura de portar su licencia desde el celular.