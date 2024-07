¿Qué tan fácil es que se filtren nuestros datos personales al contratar un servicio en internet?

Con el hackeo de EPAM Systems, lo que vulnero los datos personales de a próximamente 560 millones de usuarios de Ticketmaster, en México, Estados Unidos y Canadá, se puso de nuevo en la mira el tema de la filtración de información privada.

Ante más información proporcionamos al entrono digital, la experiencia en los motores de búsqueda es más completa y personalizada, lamentablemente los avisos de privacidad no nos salvaguardan de que nuestros datos estén expuestos en la red.

El reciente hackeo de Ticketmaster se suma a la gran filtración, que además, se dio hace unos días, con el nombre de RockYou2024, en donde se infringió la información de al menos 10 mil millones de usuarios, entre contraseñas, credenciales y cuentas, que comenzaron a circular en la dark web. Pero, ¿qué hacer para proteger nuestra información en internet?

Escucha la entrevista de Gabriela Warkentin con Emilio Saldaña “Pizu”, sobre la protección de nuestra información, en Así las Cosas.

¿En donde puedo verificar si mis datos han sido filtrados?

Ante la inmensidad de la red y las respuestas por parte de los corporativos. -que se comprometieron a cuidar nuestros datos… y fracasaron-, existen sitios web que nos permiten verificar si nuestra información personal ha sido filtrada. Acá te compartimos dos alternativas:

La plataforma Have I Been Pwned te permite buscar múltiples filtraciones, no guarda datos y su uso es gratuito.

Otro página es Mozilla Monitor, donde podemos corroborar si nuestro número de teléfono, contraseña o dirección han sido filtrados. Además, ofrece un soporte de solución.