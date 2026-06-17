Examen para licencia de conducir cambia: así puedes descargar la nueva guía para aprobar

La nueva guía digital para licencia de conducir se convierte en la base del examen teórico en Puebla.

Contar con una licencia de conducir vigente no solo es un requisito para andar en regla, también es algo súper básico para tu seguridad y la de quienes comparten la calle contigo. Por eso, las autoridades de Puebla lanzaron una nueva guía de estudio para el examen teórico, ya sea que vayas a sacar tu licencia por primera vez, renovarla o tramitar un permiso.

¿Cómo descargar la guía para el examen de licencia de conducir?

El proceso está bastante sencillo y no necesitas registrarte ni hacer trámites, solo sigue estos pasos:

Da clic en el enlace oficial de descarga: https://drive.google.com/file/d/1VdJSsgWw6ZP1DHBSDuTymoOI_pa2wOiU/view?pli=1 Espera a que el archivo se abra en tu navegador. Selecciona la opción de descarga, identificada con el ícono de flecha hacia abajo. Guarda el documento en tu celular, tablet o computadora para consultarlo cuando lo necesites.

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¿Qué temas incluye la guía de estudio?

Entre los temas que incluye están la señalización vial y los semáforos, la regulación de la circulación, la señalización de carriles, la jerarquía de movilidad, las reglas generales de tránsito, los derechos de las personas peatones, la clasificación de vehículos no motorizados, los requisitos que debe cumplir un vehículo para circular, la documentación obligatoria para conducir y los motivos de cancelación de licencias o permisos.

De acuerdo con autoridades, todo el contenido está basado en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como en su reglamento.

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¿Para qué sirve esta guía antes del examen de conducir?

Este material no es solo para echarle una leída. También sirve como base para evaluar tus conocimientos cuando presentes el examen teórico.

Te ayudará a identificar los temas más importantes que debes dominar, entender mejor cómo funcionan las reglas de tránsito, evitar errores comunes durante la evaluación y prepararte con información oficial y actualizada.

¿Quiénes deben usar esta guía?

La guía está pensada para cualquier persona que vaya a realizar un trámite relacionado con la licencia de conducir, ya sea que tramite su licencia por primera vez, necesite renovarla, vaya a solicitar un permiso para conducir o simplemente quiera ponerse al día con las reglas de movilidad.

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